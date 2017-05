El Barça venç a Las Palmas amb ‘hat trick' de Neymar (1-4)

El Barça manté vives les aspiracions al títol de lliga després d'imposar-se aquest vespre a Las Palmas per un clar 1-4. Neymar, autor d'un hat trick ha estat el principal protagonista en atac, mentre que Luis Suárez ha estat l'altra golejador dels blaugrana, que al descans ja dominaven per 0-2. El duel a distància amb el Madrid pel campionat queda igual ja que els blancs tampoc han fallat contra el Sevilla (4-1).

Les molèsties de Mascherano durant l'escalfament ha obligat a retocar una defensa ja prou minvada per les baixes de Piqué i Sergi Roberto. El central del filial Marlon ha estat l'alternativa i en el que ha estat el seu debut a la lliga amb el primer equip –ja ho va fer a la Champions– ha signat una actuació molt solvent.

Després del tempteig inicial, el Barça ha obert el marcador al minut 24 (0-1). Neymar ha estat l'encarregat de culminar una jugada que s'ha iniciat a partir d'una encertada passada a l'espai d'Iniesta i la posterior assistència de Suárez perquè el brasiler marqués. Tot just dos minuts més tard (26') s'han canviat els papers. Suárez ha fet el 0-2 a passada de Neymar. I novament s'ha aprofitat els grans espais que ha deixat la defensa de Las Palmas per sorprendre.

Tot i el còmode avantatge, els blaugrana han hagut de passar per un tram de nerviosisme a la segona part, motivat pel gol de Bigas (62') aprofitant-se de certa passivitat blaugrana a l'hora d'aturar la jugada. La reacció dels de Luis Enrique, però, no s'ha fet esperar, amb Neymar com a protagonista. El brasiler ha marcat el tercer i el quart gol del Barça –minuts 66 i 70'– per tal de signar el seu primer hat trick. de la temporada. Rakitic i Jordi Alba han estat els assistents en les jugades de l'1-3 i l'1-4, respectivament. L'àmplia renda ha permès afrontar la recta final del partit amb molta comoditat.