“Si hem perdut a Vigo i a Màlaga qualsevol pot fer-ho”

Luis Enrique i el Barça continuen en espera de saber, d'aquí una setmana, si la feina feta aquesta lliga els servirà per ser campions. De moment, el tècnic blaugrana està content per haver fet la seva part, que és guanyar els punts de tres en tres. Després de golejar ahir a Las Palmas, l'entrenador asturià va valorar “molt positivament” la victòria aconseguida, un triomf que manté els blaugrana en la lluita pel campionat. L'entrenador blaugrana té clar què ha de fer el seu equip, però avisa tothom, també el Madrid. “A nosaltres ens queda un partit i tenim l'objectiu de sumar els tres punts per tenir possibilitats de ser campions. El rival en té dos, i ha de visitar dos estadis on nosaltres hem perdut. I si nosaltres hi hem perdut, qualsevol equip hi pot perdre”, va advertir a l'equip de Zidane. Sobre l'última jornada, en què els blancs visiten el Màlaga de Michel, Luis Enrique va recordar que ell mai ha “qüestionat” la professionalitat de ningú.

El de Gijón estava especialment content després dels problemes que va tenir a última hora en defensa, i va lloar l'actuació de Digne i Marlon, lateral dret i central titular improvisats, respectivament: “Digne ha fet un partit molt complet, tot i que és un dels futbolistes de la plantilla amb un perfil esquerrà més marcat. Ha estat bé en defensa i també en atac, pujant en algunes ocasions, i Marlon ha estat molt bé, al seu nivell.” També André Gomes, ahir lateral dret circumstancial en la segona part, va rebre els elogis del tècnic: “Si hi ha un jugador que es pot adaptar a qualsevol posició per condicions físiques, tècniques i mentals, és ell. I si tens un jugador capacitat per ajudar en qualsevol posició, pots anar a qualsevol guerra amb ell.”