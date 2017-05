“És clar que m'agradaria tornar al Barça, moltíssim”

Tot i que Adrià Ortolá, tret de sorpresa o lesió del porter titular de l'Alavés, Fernando Pacheco, no jugarà la setmana que ve la final de copa, és també un dels noms propis d'aquesta cita del 27 de maig al Vicente Calderón. Tant pel seu passat blaugrana, ja que va defensar la porteria del filial durant tres temporades (de la 2013/14 a la 2015/16), com perquè un cop s'acabi aquest curs, el Barça, que el va cedir l'estiu passat al conjunt vitorià i que ja ha decidit que no renovarà Jordi Masip, el podria repescar per tornar a ser el porter del filial i també l'hipotètic tercer porter del primer equip, encara que tot fa preveure que amb el nou entrenador aquesta plaça no tindrà un inquilí fix. Una opció que al porter alacantí no li desagrada gens ni mica, sinó tot el contrari, segons va explicar en l'open media day que aquests darrers dos dies ha organitzat el club basc: “Parlem del millor equip del món, és el club del qual soc des de petit, el club de la meva vida i és clar que m'agradaria, moltíssim.” Tampoc s'ha d'oblidar, en aquest sentit, que aquesta temporada amb el conjunt vitorià, Ortolá no ha tingut tot el protagonisme que segurament esperava quan va optar per marxar cedit. En total, ha disputat només dos partits de lliga –un per lesió de Pacheco i l'altre perquè Pellegrino va fer rotacions en gairebé totes les posicions de l'onze– i sis de copa, tots fins a les semifinals, en què ja va ser Pacheco l'escollit per ser el titular. Tot i això, el porter de 23 anys no fa un balanç negatiu d'aquesta primera experiència amb un equip de primera divisió: “M'hauria agradat jugar més, però estic content perquè en els partits en què he jugat ho he fet bé.” De tota manera, i tot i aquest possible retorn al Barça, Ortolá és ben conscient que jugar en un futur al Camp Nou seria encara més complicat, ja que, entre altres coses, “Ter Stegen està molt bé” i assegura que encara no sap res del que pot passar en el proper mercat d'estiu: “Ja es veurà, no sé què passarà ni res sobre la temporada que ve, si seguiré aquí o estaré allà. Ara estem centrats en la final de la copa.”

Precisament, l'exblaugrana també va parlar del que els ha advertit el seu tècnic, Mauricio Pellegrino, sobre la final: “Ens ha dit que serà un partit molt complicat i ho sabem, però pel que fa a ganes i il·lusió no ens podran guanyar”. Sobre les baixes, Ortolá no amaga que, sobretot, l'absència per sanció de Luis Suárez els beneficia, ja que “és el millor 9 del món”, però creu que “hi ha grans jugadors per suplir-lo, com el mateix Paco Alcácer”. De fet, sobre el davanter valencià, també va explicar que és un dels actuals jugadors de la plantilla blaugrana amb qui té relació, ja que hi va coincidir en les categories inferiors de la selecció espanyola, així com també amb Denis i Rafinha.