“Aquell gol encara és molt recordat, però no va ser gaire bonic!”

En el primer any sí que podia sorprendre, però en el segon ens vam menjar el Madrid, ens jugàvem classificar-nos per a Europa

Pier Luigi Cherubino va ser un rodamon del futbol. Davanter murri i amb gol. Va passar pel Tenerife, l'Sporting de Gijón, el Betis, el Saragossa, l'Extremadura i el Terrassa, entre altres equips. Però si per alguna cosa se'l recorda és per haver estat l'autor del tercer gol en el Tenerife-Real Madrid que va donar la primera lliga al Barça de Johan Cruyff. I amb ell va començar la relació entre el club blaugrana i el canari.

Ja fa 25 anys d'aquell gol a Buyo. L'hi segueixen recordant?

La veritat és que sí, i encara més aquests dies! Tothom em recorda aquell gol. Segur que sempre serà el més recordat, perquè el Madrid va acabar perdent la lliga, la va guanyar el Barça i nosaltres vam derrotar un equip gran, que no passava sovint. Un gol molt recordat, però que no va ser gaire bonic!

El destí va fer que la temporada següent es repetís la situació. I de nou van guanyar.

Sí, va ser una gran casualitat, però van ser partits molt diferents. En el primer any puc entendre que fos una sorpresa, perquè anàvem 0 a 2 tot i estar en una bona dinàmica de joc, però en la segona victòria nosaltres teníem la possibilitat d'entrar a jugar a Europa per primer cop en la història. Ens vam menjar el Madrid i crec que vam merèixer guanyar. Per al Tenerife va ser una gran nit, era inimaginable entrar a Europa.

Què els va dir Jorge Valdano abans de sortir al camp?

Ens va dir que teníem l'ocasió de mostrar-nos al món, que tothom estaria pendent d'aquell partit i que ho havíem d'aprofitar. I és el que vam fer.

Era un molt bon equip, aquell Tenerife. No va ser una casualitat que juguessin a Europa.

Té raó. Érem un grup en què hi havia molt bons jugadors i intentàvem sempre jugar bé a futbol, tenir la pilota, controlar i ser ofensius. L'arribada de Valdano ens va ajudar molt, va canviar l'equip.

Després d'aquelles dues temporades sempre es va parlar de maletins.

Sí que és veritat que abans de tot allò no era una època en què es parlés gaire d'aquests temes. Ara sí que se'n parla més, però, com ja he dit abans, el primer any ja estàvem salvats però veníem d'una bona dinàmica, i que quedi clar que, com a bons professionals que érem, tots volíem guanyar el partit. I en el segon ens jugàvem classificar-nos per a Europa.

Creu que en aquesta última jornada es repetirà i que el Barça s'acabarà enduent la lliga?

Sincerament, ho veig una mica més complicat. El Barça tenia una molt bona ocasió amb el Sevilla, però el Madrid va guanyar i no crec que ara perdin en l'última jornada. Però tot pot passar, perquè el Barça de Luis Enrique sí que va punxar a Màlaga. A veure què passa!

Ja per acabar, vostè va intentar ser president del Tenerife però no va ho va poder ser. Ara en quin projecte està ficat?

Sí, la veritat és que és un projecte que no va sortir bé, però estic orgullós d'haver-ho intentat. Ara estic fent el curs per ser entrenador, perquè vull tornar al món del futbol. No passarà gaire temps que ja tornaré a estar en aquest món.