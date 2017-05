Wembley llueix de blaugrana

El Barça celebrarà avui el 25è aniversari de la seva primera copa d'Europa, guanyada a Wembley, amb un acte institucional en què, entre altres accions, es presentarà la samarreta que lluirà demà contra l'Eibar, amb una inscripció en record d'aquella data. Com a prèvia, però, i encara que fos per un motiu diferent, la matinada de dijous a divendres l'estadi de Wembley també va homenatjar el Barça i es va il·luminar de blaugrana. L'explicació és el desè aniversari de la remodelació del vell Wembley. La façana principal va lluir el nom i l'escut dels 160 equips que hi han jugat algun partit i l'arc va lluir també els colors dels respectius equips o seleccions. A més de diversos amistosos, el Barça va jugar al nou Wembley el 28 de maig del 2011, contra el Manchester United, quan va guanyar la seva quarta Champions. D'altra banda, BarçaTV continuarà avui amb la seva programació especial sobre Wembley 92: a les 16 h emetrà aquella la final, a les 21.30 h s'estrenarà Wembley 92. Va ser mític i a les 22.30 h, tertúlia especial.