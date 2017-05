Cinc del Barça en la llista de Lopetegui

Sergi Roberto, Jordi Alba, Piqué, Busquets i Iniesta són els cinc futbolistes del Barça que han entrat en la llista de Julen Lopetegui per disputar el compromís oficial del proper 11 de juny contra Macedònia (20.45h), classificatori per al mundial de Rússia 2018. Abans, la roja, primera del grup G amb els mateixos punts que Itàlia (13), afrontarà l'amistós contra Colòmbia, a Múrcia (7 de juny, 21.30 h).

Deulofeu, Kepa i Asensio, presents en la llista de 25, també han estat convocats per Albert Celades amb la selecció espanyola sub-21 per a l'europeu que es jugarà a Polònia entre el 16 i el 30 de juny. Quan acabi la concentració amb l'absoluta, tots tres s'incorporaran a la rojita. Allà els esperarà el també blaugrana Denis Suárez, un habitual en les llistes de Celades i peça important d'una sub-21 que, recordem-ho, està al mateix grup que Macedònia, Portugal i Sèrbia.

Descans per a Neymar

Neymar ha quedat fora de la llista de Tite per als dos amistosos de la canarinha contra l'Argentina (9 juny) i Austràlia (13). Així doncs, el brasiler podrà començar les vacances just després de la final de la copa del Rei. Messi i Masche sí que sembla que estaran en la llista de l'Argentina, ja amb Sampaoli al càrrec, per al partit contra el Brasil.