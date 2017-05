“Si hi ha carambola, doncs fantàstic i a celebrar-ho”

A Luis Enrique l'espera una jornada doblement intensa. D'una banda, la lliga es decideix coincidint amb l'última jornada; de l'altra, s'acomiada del Camp Nou com a entrenador del Barça. Com ho enfoca tot plegat? “Estic preparat per a un partit clau per poder conquerir el títol. Tot i que no depèn de nosaltres, el que sí que en depèn és guanyar el partit”, va comentar l'asturià ahir en la roda de premsa prèvia a la visita d'aquest vespre de l'Eibar. Un rival que, va advertir, també té les seves motivacions: “Es juga poder firmar la seva millor temporada a primera divisió. Només pels automatismes de la temporada sabem que és un rival que ens pressionarà.”

Precisament, a banda del factor emotiu, va posar èmfasi en el partit contra el conjunt basc, conscient que de res serviria una ensopegada del Madrid a Màlaga si el Barça no obté el triomf: “L'únic objectiu clar és ajudar l'equip a conquerir els tres punts, i si després es dona la carambola, doncs fantàstic i a celebrar-ho. I, si no, felicitarem l'equip campió.”

Com és lògic, al tècnic li van preguntar quines esperances té que l'etern rival es deixi sorprendre avui a La Rosaleda i el títol viatgi cap a Barcelona. Va optar per no fer pronòstics –“Tants per cent? Les matemàtiques les vaig deixar de banda fa temps”, va manifestar–, tot i admetre que “no dependre d'un mateix significa estar en inferioritat”. “Però les últimes lligues no s'han decidit fins al final”, va afegir com a missatge d'esperança. Sobre si veu factible que el Màlaga pugui aigualir la festa al Madrid, es va reafirmar a l'hora de fixar-se en el seu equip: “Com sempre, confio en la victòria del Barça, perquè si no guanyes no pots ser campió cap manera.”

Pel que fa al grau d'optimisme que es respira a la plantilla, Luis Enrique va explicar que “són setmanes diferents a les anteriors temporades”, en les quals el Barça sí que depenia de si mateix per assolir el títol. En aquest context, Luis Enrique va fer autocrítica: “Això significa que no hem estat al nivell que es necessitava per dependre de nosaltres mateixos en l'última jornada, com els ha passat als nostres rivals altres anys. La línia que separa l'èxit i el fracàs en aquest nivell és molt fina.”

I com viurà el duel a distància amb el Madrid, que a la mateixa hora juga a La Rosaleda? Doncs, segons va explicar l'asturià, no serà aliè al que passi, però sense obsessionar-se: “Com que no tenim possibilitat d'influenciar en el que passi en un altre camp, no té cap sentit estar-ho preguntant tota l'estona. Primer cal guanyar l'Eibar, amb la dificultat que això suposa, i quan acabi el partit ja hi haurà temps de sobres per assabentar-se de què ha passat.” Tampoc creu que marcar aviat contra l'Eibar sigui important per traslladar tota la pressió a l'etern rival: “Espero solucionar el duel de manera ràpida, però no crec que això hi influeixi.”

El fet que un exjugador madridista, Míchel, sigui l'actual entrenador del Màlaga ha fomentat tot tipus de suspicàcies. Luis Enrique, per contra, va manifestar que es refia “al 100% de la professionalitat dels entrenadors de primera, segona, segona B, tercera... així com dels jugadors, fins que no es demostri el contrari”. “Deixem que cadascú faci la seva feina”, va aconsellar.

Luis Enrique va avançar que Gerard Piqué està en condicions d'entrar en la convocatòria d'avui. En el cas de Javier Mascherano, l'objectiu marcat és que l'argentí estigui disponible per a la final de copa del 27 de maig: “Cal esperar l'evolució. La setmana que ve es decidirà si està condicions d'estar en la final.”