I si es produeix el miracle?

La victòria del Madrid a Balaídos de dimecres va desanimar molts culers, que veien el partit contra el Celta com l'única possibilitat perquè els de Zidane ensopeguessin i treure'ls, així, el títol de lliga que fa setmanes que veuen a les vitrines del seu museu. En realitat, però, no era l'última oportunitat, perquè avui el Madrid visita La Rosaleda i el futbol és futbol, i pot passar de tot. A aquest argument, que pot passar qualsevol cosa en un camp de futbol, és al que s'ha d'agafar el Barça, que avui s'acomiada del Camp Nou per aquesta temporada, i a qui li encantaria fer-ho donant una alegria a l'afició, aixecant –figuradament, perquè el trofeu no serà avui al Camp Nou– una nova lliga. Les ensopegades a La Rosaleda i a Riazor han impedit que els de Luis Enrique depenguin d'ells mateixos per ser campions, i per això el primer que han de fer avui, a partir de les 20 h, els blaugrana és guanyar l'Eibar. Perquè si la primera part de la carambola no es compleix, de res serviria una victòria del Màlaga de Míchel contra el Madrid. El Barça ha encadenat fins ara sis victòries consecutives a la lliga perquè sap que el possible títol depèn de no fallar. Luis Enrique ho té molt clar i per això avui, en el seu comiat de l'estadi blaugrana, posarà els seus millors homes sobre la gespa, com ha fet en les últimes jornades. Després d'un partit a Las Palmas en què va haver de fer malabarismes per confeccionar la defensa, el tècnic asturià recupera avui Sergi Roberto, que va complir partit de sanció la setmana passada, i Gerard Piqué, que, tot i que ha entrenat poc amb el grup, ja està recuperat del virus estomacal. Els dos catalans seran titulars, acompanyats d'Umtiti i Alba, ja que el cos tècnic no vol forçar Mascherano, a qui vol reservar per a la final de copa, on no hi serà Roberto. La resta de l'equip, els de l'equip de gala. En el mig del camp, les millors assegurances: Busquets, Rakitic i Iniesta, que des que el Barça només juga un partit a la setmana i el físic li ho ha permès, no s'ha perdut ni un minut. I al davant, el trident, que en les dues últimes jornades ha marcat els vuit gols que han mantingut el Barça en la lluita pel títol.

El Barça tindrà al davant l'Eibar, un equip que no es juga res més que el prestigi i una vuitena plaça que li faria molta il·lusió per arrodonir la gran temporada que ha fet l'equip basc en la tercera consecutiva a primera divisió. José Luis Mendilibar va deixar molt clar que no venen de visita al Camp Nou i que, malgrat que els catalans han guanyat els bascos en els cinc precedents entre els dos –amb un balanç de 16 gols a favor del Barça i només 1 de l'Eibar–, no volen ser uns simples convidats de pedra en la desitjada festa improvisada per una hipotètica lliga. I si hi ha algú en la plantilla basca que no té cap intenció de posar les coses fàcils al Barça és l'exmadridista Pedro León. L'atacant, un dels millors del seu equip en la seva primera temporada, ha deixat clar aquesta setmana que vol guanyar a Barcelona per donar un cop de mà al Madrid. De ganes, doncs, no n'hi faltaran. L'Eibar, però, no travessa el millor moment de la temporada, ni de bon tros, i és que només ha sumat quatre dels últims 18 punts possibles, i a més té algunes absències per lesió de futbolistes importants, com ara Antonio Luna i Ramis. Els guipuscoans es prenen, doncs, la visita a l'estadi blaugrana com l'oportunitat per deixar-se veure i acabar el curs amb una bona sensació. El que no li faltarà, a l'Eibar, per tant, són les ganes, i el Barça farà bé de sortir ben concentrat per no deixar-se sorprendre.

Perquè avui, l'única sorpresa que vol el Barça és alguna que arribi des de Màlaga en forma de victòria local per allargar el regnat blaugrana a la lliga, la competició casolana que el Barça ha guanyat, fins avui, 24 vegades. No sembla fàcil, perquè depèn d'un Madrid consistent i que no perd des del clàssic. Els blancs no esperen perdre aquesta lliga, però podria passar de tot. Perquè això és futbol. I si...?