Retorn a la feina amb els ulls posats en Masche i Piqué

El Barça començarà a preparar avui a partir de les onze, a la ciutat esportiva Joan Gamper, l'últim partit de la temporada, la final de la copa del Rei, que podria alegrar una mica els cors culers només una setmana després de perdre la lliga a mans del Madrid. Luis Enrique viurà, doncs, un dels seus últims entrenaments com a tècnic del Barça, i ho farà amb una preocupació important: amb quins defenses podrà comptar per al seu últim partit? L'asturià encara té, ara com ara, dos dubtes en els seus homes més importants, Gerard Piqué i Javier Mascherano. Amb la ja segura absència de Sergi Roberto per sanció –tot i que el de Reus també té una lesió muscular que no li permetria jugar contra l'Alabés–, el cos tècnic blaugrana està pendent de si Piqué superarà de manera definitiva el virus estomacal que el va deixar fora de les dues últimes jornades de lliga contra Las Palmas i l'Eibar.

El central barceloní no va entrar en la convocatòria del matx contra el conjunt basc fa pocs dies perquè no estava encara del tot recuperat malgrat que ja s'havia entrenat en un parell d'entrenaments amb els companys. Per tant, si no hi ha una sorpresa majúscula, el català s'exercitarà avui també amb el grup i s'espera que pugui acomiadar la temporada des de la gespa.

Mascherano i la dreta