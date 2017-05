L'ombra brasilera

L'expresidentdel Barça té un fort vincle amb l'exdirigent de la CBF Ricardo Teixeira, immers en diverses causes judicials

Juliol del 1996. La Confederació Brasilera de Futbol (CBF) es desvincula d'Umbro com a marca esportiva de les seves seleccions i signa un contracte rècord amb la nord-americana Nike, a Nova York, que pagarà 160 milions de dòlars per vestir la canarinha durant deu anys. L'acord, esbombat llavors com una relació històrica, no trigarà a ser durament criticat al Brasil, en considerar que les condicions són molt més beneficioses per a Nike que no pas per a la seleção, obligada, per exemple, a disputar 50 amistosos amb els seus vuit jugadors més destacats del moment. “Va ser el millor contracte de patrocini de la història de l'esport i va constituir, innegablement, un encert de Teixeira”, afirma sobre el tema Sandro Rosell en el seu llibre Benvingut al món real, que després de tres anys sent directiu de Nike Espanya, en què va liderar l'acord de la multinacional amb el Barça, el 1999, va passar a ser el seu delegat a l'Amèrica del Sud per coordinar les relacions de l'empresa amb la CBF. Així va ser com va néixer el vincle de Rosell amb el futbol brasiler, i que es va veure escenificat en el mundial del 2002, celebrat a Corea del Sud i al Japó, en què el català va ser un més en l'expedició encapçalada per Scolari. La relació més estreta de l'expresident del Barça, però, “íntima i familiar”, va ser la que va encetar amb Ricardo Teixeira, el màxim responsable del futbol brasiler des del 1989, i que el 2012 es va veure obligat a renunciar al càrrec per la pressió dels mitjans brasilers, en acumular un bon grapat de denúncies per corrupció i per blanqueig de capitals. Entre les acusacions, per exemple, el cas de l'agència Ailanto, en relació amb l'organització de diversos amistosos de la selecció del Brasil i del qual Rosell va ser absolt. L'enfrontament més polèmic va ser un Brasil-Portugal, disputat a Brasília, l'organització del qual va rebre una subvenció pública de gairebé 3 milions d'euros.

Un vincle que no s'acaba de trencar