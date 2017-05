El Tribunal Suprem confirma la condemna de 21 mesos a Leo Messi

El Tribunal Suprem ha confirmat avui al matí la condemna de 21 mesos de presó a Leo Messi per 3 delictes fiscals. També multa al jugador del Barça amb 2 milions d’euros. En canvi, el tribunal ha rebaixat la condemna al pare de Messi, Jorge, de 21 mesos de presó a 15 mesos. D’aquesta manera es desestima el recurs de la defensa de Messi. L’argentí va ser declarat culpable d’haver defraudat 4,1 milions d’euros durant els exercicis del 2007, 2008 i 2009. El Suprem entén que Messi “coneixia inequívocament la seva obligació de tributar els ingressos obtinguts per l’explotació dels seus drets d’imatge”. La pena no implicarà l’ingrés dels Messi a la presó, ja que habitualment l’internament és quan es tracta de condemnes inferiors als dos anys, és suspès per part del tribunal que firma la sentència, mentre no s’incorri en altres delictes.