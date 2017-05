“No guardo retrets ni rancors, només coses positives”

Independentment que sigui el meu ultim partit, l’important és que l’equip faci un bon partit. Si juguem bé tindrem més possibilitats de guanyar.” Amb aquesta lògica planteja Luis Enrique la final contra l’Alavés, un rival que va qualificar de “revelació de la temporada. “Està en forma i ha fet temporada d’altíssim nivell, fent un bon futbol”, va advertir l’asturià. Tot seguit, va donar més detalls sobre l’anàlisi del conjunt basc: “Sap jugar en llarg per buscar Deyverson i altres jugadors de banda que se sumen a l’atac. Pressiona bé, està ben estructurat i és difícil fer-li un gol. Té la possibilitat de canviar de sistema... Intentarem que els pesi el fet de no tenir costum d’arribar a finals i imposar la nostra qualitat.”

Luis Enrique va acceptar el fet que la copa genera més il·lusió a l’Alavés que a l’entorn del Barça en tractar-se d’un “esdeveniment únic” per al club i jugadors rivals. “Però també hi ha una doble lectura. No és un escenari habitual per a ells i poden tenir un excés de tensió. Potser tenen més il·lusió, però en ambició no he vist un grup de jugadors més ambiciosos que els del Barça”, va destacar. Com a motivació, el l tècnic també va recordar el difícil trajecte que ha hagut de superar el Barça fins a plantar-se a la final d’avui. “Hércules, Athletic, Real Sociedad, Atlético... No s’arriba a una final de copa de qualsevol manera i nosaltres competirem al màxim, segur.” Va pronosticar que l’Alavés crearà problemes, ja que “totes les finals són de 90 minuts imprevisibles i cal estar preparats per a qualsevol escenari.”

Preguntat per com arribar el Barça a la cita, va mostrar-se satisfet: “Ja heu vist com ha competit les últimes setmanes a la lliga.” Pel que fa a les baixes de dos jugadors de l’anomenat onze de gala com Sergi Roberto i Luis Suárez, va apel·lar a la qualitat de la plantilla blaugrana per compensar-les: “Entenc que una plantilla com la del Barça ha de estar suficientment preparada per solucionar qualsevol baixa. Tenim jugadors de garanties i diverses opcions. Per rival també serà una incertesa i no li donarem pistes abans del partit”.