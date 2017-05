“El meu adeu ens anirà de meravella, a mi i a l’equip”

Luis Enrique es va acomiadar ahir de les sales de premsa com a entrenador del FC Barcelona de la millor manera possible, amb un altre títol al sarró, i potser per això es va mostrar d’allò més tranquil, alleujat, conscient que tancava una etapa amb moltes més llums que ombres. “És bonic tancar la temporada amb un altre títol. Ens hauria agradat haver guanyat la lliga i la Champions, però no ha estat possible”, va afirmar l’entrenador asturià, que en cap cas es penedeix d’haver decidit abandonar la banqueta del Barça. “En cap cas estic trist. Estic alegre. No em sap greu deixar-ho. Ens anirà de meravella, a mi i a l’equip. La intensitat d’aquesta professió implica un desgast, i més amb la intensitat amb la qual jo l’entenc”, va recordar Luis Enrique. L’asturià va valorar molt positivament la seva etapa al Barça: “Si algú m’hagués dit que guanyaríem nou títols de tretze ho hauria signat. Jo he donat el 100% i els jugadors m’han donat a mi el 100%. Aquests futbolistes són capaços de guanyar tot allò que es proposin.”

Sobre la final, Luis Enrique va admetre que durant els primers minuts l’Alavés va aconseguir travar el joc blaugrana, però que a partir del 3-1 el Barça ja va poder imposar el ritme que més li convenia. I, és clar, ja per acabar, Luis Enrique va tenir unes paraules d’elogi per a Leo Messi, que ahir, com gairebé sempre, va demostrar per què és el millor jugador de tots els temps: “Ha estat un plaer haver pogut gaudir d’ell. És un extraterrestre, el número u.”