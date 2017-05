La nova samarreta, amb franges fines i amb Rakuten

El Barça va posar en marxa ahir mateix la temporada 2017/18, i no només perquè va anunciar el nou entrenador. Al matí, el club va fer oficial com seria la nova samarreta, i com gairebé cada any, va tenir partidaris i detractors. La principal novetat del nou equipament Nike Vapor blaugrana és la publicitat de Rakuten, nou patrocinador global del Barça a partir de l’1 de juliol, després de sis temporades vinculades a Qatar, primer amb la publicitat de Qatar Foundation durant dues temporades, i amb la de Qatar Airways les últimes quatre. A la samarreta que lluirà el Barça de Valverde a partir de l’estiu, hi domina més el blau intens que el grana, ja que les mànigues i els laterals són d’aquest color. Les franges, tant del tors com de l’esquena, són de color grana, però aquest cop el disseny de Nike ha escapat de les tradicionals franges uniformes i s’ha decidit per unes de verticals decreixents en volum. La més ampla és la del centre, i a mesura que s’allunyen cap als costats, s’aprimen, i estan fetes amb la revolucionària tecnologia Aeroswift, de manera que el resultat són unes peces d’alt rendiment, innovadores i plenes de detalls moderns. Als costats, tant de la samarreta com dels pantalons, hi ha una franja grana que s’expandeix amb el moviment i afavoreix la ventilació.

A la samarreta, Nike hi ha inclòs, com de costum, mostres de la identitat blaugrana amb Catalunya, allargant la senyera al voltant de gairebé tot el coll. A més, a l’interior de les dues mànigues, la multinacional de roba esportiva ha inclòs les paraules força i Barça, a la dreta i l’esquerra, respectivament. D’altra banda, les zones de la samarreta amb teixit especial creen un subtil patró geomètric que millora l’ajustament i s’adapta als moviments. I per acabar de completar el nou uniforme, les mitges són blaves i estan creades amb tecnologia Nike Grip. A més, en daurat, tenen inscrita la paraula Barça al davant mentre que a la part posterior hi ha un distintiu estampat lineal de color vermell.

Neymar, que ha servit de model, està content del resultat. “Quan et poses la nova samarreta del Barça per primer cop sents una barreja d’orgull i optimisme per a la temporada que ve. Té l’aspecte d’un equipament esportiu d’última generació”, va dir el brasiler en declaracions als mitjans del club. La samarreta es podrà comprar a partir de l’1 de juny a la botiga online de Nike i a les botigues i distribuïdors oficials del Barça.