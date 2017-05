Estirada fins al 2022

Mascherano, Neymar, Luis Suárez, Busquets, Rakitic i ara Marc-André ter Stegen. La llista de renovacions resoltes durant la temporada s’amplia amb la del porter alemany, que aquest migdia signarà el nou contracte que el vincularà al Barça fins al 30 de juny del 2022. O sigui, tres anys més respecte a l’anterior, que s’esgotava el 2019.

En el comunicat oficial difós ahir per l’entitat blaugrana, també s’informa que la clàusula de rescissió augmenta fins als 180 milions d’euros, que són 100 més respecte a la fixada quan el porter va aterrar al Barça, l’estiu del 2014 procedent del Mönchengladbach. Un augment significatiu que reflecteix les credencials adquirides fins a erigir-se, aquesta temporada, en el titular a la porteria blaugrana.

Amb 25 anys, Ter Stegen ha respost a l’aposta que es va fer per ell –amb l’exsecretari tècnic Andoni Zubizarreta al capdavant– com a porter de llarg recorregut, capaç de recollir el testimoni de Víctor Valdés. L’alemany, però, ha hagut d’esperar fins a aquesta darrera temporada per aconseguir els galons de titular sota els pals. Durant les dues anteriors, va compartir protagonisme amb Claudio Bravo, que també va fitxar l’estiu del 2014 amb el patrocini de Luis Enrique, que volia a la plantilla un porter més experimentat i contrastat en la lliga espanyola. A partir d’aquí, el tècnic asturià va decidir que l’uruguaià seria el titular en la lliga, mentre que Ter Stegen seria l’oficial en la Champions i la copa. Una política que es va mantenir dos cursos, afavorida per les bones campanyes que va signar l’equip i que van permetre a Ter Stegen poder exhibir-se en cites tan atractives com dues finals de copa –2015 i 2016– i una de la Champions (2015). De fet, l’aturada que va realitzar a Lewandoski en el Bayern-Barça corresponent a la tornada de les semifinals va ser escollida com la millor d’aquella edició del torneig.

Tot i això, el difícil equilibri a la porteria blaugrana es va esgotar l’estiu passat. La voluntat de Ter Stegen d’actuar amb més regularitat va obligar el Barça a revalidar la seva aposta per l’alemany, avalada per una joventut i projecció superiors a les de Bravo. L’oferta del Manchester City per fitxar l’uruguaià va acabar resolent el conflicte.

Tal com buscava, Ter Stegen ha fet un salt quantitatiu aquesta darrera temporada. Ha acumulat 46 partits oficials, gairebé tants com els que havia sumat en els dos cursos anteriors (21 el 2014/15 i 26 el 2015/16). Ho ha fet confirmant unes facultats idònies per al joc blaugrana: àgil de reflexos i gran capacitat per jugar amb els peus i col·laborar a l’hora de treure la pilota amb criteri des del darrere. Enguany, amb 33 gols encaixats en 36 jornades, ha estat segon en el trofeu Zamora, amb un coeficient de 0,92, rere el porter de l’Atlético Jan Oblak (0,72).

Ara, torn per a Messi