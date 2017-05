Tret de sortida a l’etapa blaugrana del ‘Txingurri’

La copa del Rei aconseguida dissabte va posar punt final a l’etapa, de tres anys, de Luis Enrique com a entrenador del Barça, i avui mateix comença la d’Ernesto Valverde, que podria durar tres anys, ja que l’acord és per a dues temporades amb opció a una més. El tècnic basc, que diumenge 21 de maig va dirigir el seu últim partit com a entrenador de l’Athletic, club del qual es va acomiadar avui fa una setmana en roda de premsa, agafa el nou projecte amb moltes ganes i no vol perdre ni un minut. Per això, avui mateix passarà per les oficines del FC Barcelona per començar a treballar de cara a la temporada vinent. Aquesta serà, doncs, la primera presa de contacte del Txingurri amb el seu nou club, i la primera vegada que estarà acompanyat pels seus nous colors. Cap a les 15.30 h, Valverde se sotmetrà a la típica sessió fotogràfica al davant de l’escut del Barça que hi ha a la porta de les oficines del club blaugrana.

El dia gran, però, d’Ernesto Valverde com a entrenador del Barça serà demà dijous. Per encetar el mes de juny, el basc tindrà un matí molt ocupat per començar a prendre mesures de la que ja és la seva nova casa. La primera parada del Txingurri serà a la llotja del Camp Nou, on signarà el contracte amb el Barça acompanyat per Josep Maria Bartomeu instants abans de fer la presentació als mitjans des de la platea de la primera graderia de l’estadi. A les 12.30 h, Valverde podrà tocar la gespa que va trepitjar com a futbolista i que tantes vegades ha trepitjat com a entrenador visitant. Serà, però, el primer cop que ho faci com a tècnic del Barça. I a les 13h, Valverde tindrà el primer contacte amb els mitjans de comunicació catalans, que ompliran l’auditori 1899 de les instal·lacions del FC Barcelona. Allà, Ernesto Valverde oferirà la seva primera roda de premsa com a nou responsable del primer equip del Barça i serà llavors quan explicarà quina és la idea que vol aplicar a la plantilla blaugrana, que aquesta temporada que just acaba només ha pogut aixecar un títol. A més, acompanyat probablement de Robert Fernández, es començarà a parlar de noms propis que podrien ser protagonistes en el Barça de Valverde: peces que ja hi són, com Messi i Iniesta, però, sobretot, les possibles cares noves que arribaran durant els propers mesos.