“Valverde està més que capacitat”

Tot just el dia següent de fer-se oficial l’elecció d’Ernesto Valverde com a nou entrenador del Barça, Andrés Iniesta va donar la benvinguda al tècnic basc, a qui veu “més que capacitat” per posar-se al capdavant de la banqueta blaugrana. “Si no fos així, no hauria estat l’escollit. Per tant, el curs vinent tornarem amb la màxima il·lusió per intentar fer el pas que no hem assolit enguany. Estic convençut que la vinent pot ser una gran temporada si es fan bé les coses”, va afegir el capità durant un acte de l’ONG Save the Children, que lluita per la defensa dels infants més desafavorits.

Els primers a preguntar al futbolista manxec, que col·laborarà amb els projectes de Save the Children, van ser un grup de nens de sisè de primària de l’escola El Bosch de Montjuïc, que han estat realitzant un treball per combatre l’assetjament escolar. Després va arribar el torn dels periodistes congregats al Museu Olímpic, amb dos temes destacats: la valoració sobre el nou tècnic i el procés de renovació del migcampista.

Respecte a Valverde, va explicar que no va saber qui era el nou tècnic escollit fins al mateix dilluns, quan el president, Josep Maria Bartomeu, en va fer oficial el nom. En aquest sentit, va comentar que els jugadors no havien tingut incidència en el procés d’elecció. “Això és una tasca del director esportiu i del president. La filosofia de com es fan les coses és clara en aquest club”, va assenyalar. D’igual manera, Iniesta va indicar que la feina dels jugadors és intentar “transmetre el que el tècnic demani, que sempre serà el millor per a l’equip”.

Lluny de mostrar-se dubitatiu amb els canvis que s’esperen de cara al curs vinent, Iniesta va subratllar la importància que cada any se sumin elements nous per seguir competint al màxim nivell. “Cal renovar les il·lusions sempre, però encara més aquest any, que ens ha faltat fer un pas més per competir millor, sobretot en la Champions”, va manifestar. En aquest sentit, va admetre que l’última temporada no ha complert les expectatives que l’equip s’exigeix: “Hem guanyat la copa del Rei, però la sensació ha estat la de no haver fet els deures. Aquesta és l’exigència que ens hem posat els últims anys i que ha estat molt elevada.” Va assenyalar que la falta de regularitat ha estat la principal mancança, però es va mostrar optimista de cara a recuperar l’empenta el curs vinent: “Guanyar costa moltíssim, però tenim condicions i jugadors per seguir fent-ho. Per tant, cal pensar en positiu.” A més, en l’aspecte personal, i si les lesions el respecten, es veu capacitat per rendir al màxim. “Com quan tenia 28 anys”, va assenyalar el futbolista, que fa poques setmanes en va fer 33.

Pel que fa al procés de renovació, que s’ha refredat durant els últims mesos, Iniesta va expressar la voluntat de posposar la decisió per a més endavant, sense tancar cap porta. “Avui dia segueixo valorant moltes coses. Podria renovar, així com podria no fer-ho”, va comentar el manxec, que acaba contracte el 30 de juny del 2018. Tot i això, va reiterar el seu desig de retirar-se al Barça. “És el que he tingut des que vaig arribar al club amb 12 anys”, va destacar. Si optés per marxar, però, seria en un altra lliga. “Per sentiment se’m faria difícil competir contra el Barça. Per tant, molt a prop no seria”, va dir.

Sense voler entrar en profunditat en les negociacions, el migcampista sí que va manifestar que no es tracta d’una simple qüestió econòmica, sinó d’altres factors: “He de valorar què em proposa el club, la situació de l’equip la temporada que ve... Ho decidirem durant els propers mesos, però jo tinc contracte vigent i estic convençut que la temporada que ve pot ser grandiosa.”

El manxec no es fixa una data concreta per decidir el futur. De fet, la situació no l’incomoda. “En aquest punt de la meva vida i de la meva carrera m’agrada ser l’amo del meu futur. Vull ser honest amb mi mateix i amb el club”, va concloure.