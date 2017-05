Comença l’era Valverde

Tot i que no serà fins avui quan signi el seu nou contracte com a entrenador del FC Barcelona per a dues temporades amb una tercera d’opcional, Ernesto Valverde va començar ahir a exercir de blaugrana. El tècnic basc d’origen extremeny va aterrar ahir a Barcelona, cap a dos quarts de tres de la tarda, i va passar per les oficines del club, on es va fer les tradicionals fotografies davant els mitjans de comunicació amb l’escut del club blaugrana. Valverde, que avui explicarà en roda de premsa quins són els seus plans per al Barça, va donar ahir algunes pistes als mitjans oficials del club. “És un privilegi venir aquí, una gran sort que el club hagi pensat en mi i m’hagi ofert aquest càrrec. Afronto aquesta nova etapa amb molta il·lusió, com un repte majúscul, i amb la intenció que el Barcelona sigui encara més gran, més gran del que ja ho és”, deia Valverde, que torna al club en què va jugar dues temporades, entre els anys 1988 i 1990, a les ordres de Johan Cruyff, i amb el qual va guanyar una copa i una recopa. “Ha passat molt temps, ara soc més gran i aquesta és una etapa totalment diferent. Soc més conscient de què significa fer aquest pas, en aquella època era molt jove”, explicava el nou entrenador del Barça recordant la seva etapa com a jugador blaugrana.

Valverde va explicar alguns dels objectius que s’ha traçat com a nou entrenador d’un equip que ho ha guanyat tot en els últims anys. “M’agradaria que l’afició pogués gaudir com en els darrers anys, com ha fet sobretot en aquest segle. Volem que vegi un equip que es compromet amb el joc i sobretot amb la seva gent. En les darreres temporades, els aficionats han gaudit de molts grans jugadors i entrenadors, i la meva idea és que continuí així; que encara s’ho passin millor i estiguin orgullosos de l’equip. El futbol consisteix a guanyar, que la gent estigui contenta i s’identifiqui amb el seu equip, amb els que estan allà baix”, deia l’exentrenador de l’Athletic.

Després de rebre la benvinguda per part del president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, Valverde va visitar el Museu del club. El propi Bartomeu, Javier Bordas, directiu membre de la comissió esportiva, i Raül Sanllehí, director de futbol, li van fer de perfectes amfitrions

El nou entrenador del Barça tindrà avui un dia intens. A les 11 del matí signarà el seu nou contracte com a entrenador del Barça a la llotja del Camp Nou. Ho farà acompanyat del president Bartomeu. Tres quarts d’hora més tard es farà la seva presentació oficial a la platea de la tribuna de l’estadi i posteriorment, el Txingurri baixarà a la gespa per a una sessió de fotos. Serà quan un amant de la fotografia com ell es posarà davant les càmeres. A la 1 del migdia, farà la seva primera roda de premsa com a entrenador del FC Barcelona, acompanyat pel secretari tècnic, Robert Fernández, i del vicepresident esportiu de l’entitat, Jordi Mestre. Valverde explicarà quins són els seus plans pel que fa a la confecció de la plantilla per a la temporada vinent, quins són els jugadors amb qui no compta, així com quines creu que són les posicions que cal reforçar. En aquest sentit, el club busca un interior que sigui titular, un lateral dret i possiblement un central que pugui jugar per la banda esquerra. També haurà de decidir si fa efectiva l’opció de compra que té per Gerard Deulofeu, jugador que és propietat de l’Everton, però que ha jugat cedit al Milan.

El nou entrenador del FC Barcelona també explicarà quina és la idea de joc que vol aplicar al seu nou equip i com farà que hi encaixin els tres membres del trident i, especialment Leo Messi.