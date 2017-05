“Res pot fer perdre l’amistat que tinc amb Luis Enrique”

Mentre a Barcelona està tot preparat perquè aquest migdia Ernesto Valverde sigui presentat com a nou tècnic del Barça, ahir a Vigo Juan Carlos Unzué va viure la mateixa experiència, però com a preparador del Celta. “Arribo amb moltes ganes de fer coses diferents i de mirar de disfrutar. La intenció és que la gent se senti orgullosa del Celta. Cal aspirar a tot, aquesta és la intenció”, va manifestar el tècnic navarrès, que durant els últims quatre anys ha estat la mà dreta de Luis Enrique, un al mateix Celta i els últims tres al Barça. A l’hora de fer front al nou repte professional, Unzué s’envolta de dues cares conegudes de l’últim cos tècnic del Barça: Robert Moreno, que exercirà com a segon entrenador, i el preparador físic Rafel Pol.

Precisament, Unzué va destacar l’experiència adquirida al club blaugrana: “Hi he estat en quatre etapes diferents exercint tres rols diferents i només puc tenir paraules d’agraïment.” Igual d’agraït es va mostrar amb Luis Enrique, que li va confiar la tasca de segon quan es va fer càrrec del Celta, la temporada 2013/14. Tot i això, Unzué va explicar que la seva voluntat sempre ha estat tenir una carrera com a primer entrenador i que l’asturià n’era conscient. “Des del primer dia que vam començar a treballar junts tenia clares les meves intencions. “Sempre m’ha tractat com un primer entrenador”, va destacar.

Unzué també va subratllar la complicitat entre tots dos durant els últims quatre anys de relació professional i que ha propiciat que la convivència fos “magnífica”. “Fa un parell de mesos a Barcelona va dir: «Amb en Juan Carlos és impossible que m’enfadi.» Jo dic el mateix, amb en Luis [Enrique] és impossible que m’enfadi. Si ho fes seria estúpid per la meva part. No hi pot haver res a la vida que faci que una amistat com la que nosaltres tenim es perdi. No hi ha res prou important com per provocar això”, va destacar.

A l’hora d’afrontar la nova etapa professional, Unzué va explicar que “entenia que era el moment de fer el pas” i exercir novament de primer entrenador després de l’experiència que va tenir el 2010 al Numància, a segona divisió. “Em sento un privilegiat en general de la meva carrera, però sobretot dels últims quatre anys, ja que gràcies a l’acumulació anterior he pogut prendre les decisions que desitjava.”

L’entrenador navarrès es va mostrar ambiciós a l’hora de plantejar la propera temporada del Celta: “No m’agrada parlar d’objectius perquè es posar límits a la feina. Limitacions cero.” El primer dia de feina amb la plantilla serà el 10 de juliol, coincidint amb l’inici de la pretemporada del conjunt gallec, que ja ha anunciat la baixa del defensa català Carles Planas.