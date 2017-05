Una mà dreta amb diferents perspectives

Pocs homes coneixen tan bé Ernesto Valverde com qui serà la seva mà dreta al Barça, Jon Aspiazu. Quinze anys formant tàndem, des que van tornar a coincidir entrenant el filial de l’Athletic ho expliquen. Potser per aquesta complicitat que existeix entre tots dos, i qui sap si ja coneixent les seves intencions a final de temporada, el mes de febrer passat, en una entrevista concedida pel Txingurri al club, el mateix Aspiazu li preguntava si li agradaria ser el Ferguson de l’Athletic. En la resposta, Valverde ja deixava entreveure que el seu adeu estava a prop. Tot i ser llicenciat en ciències de la informació, Jon Aspiazu, nascut a Bilbao fa 54 anys i que a més de la samarreta de l’Athletic, també ha vestit la de l’Hèrcules, el Deportivo, el Sestao –on es van conèixer amb Valverde i van començar a forjar una bona amistat– i l’Amurrio, on va penjar les botes –també va formar part de la selecció olímpica espanyola el 1984–, manté un perfil discret, allunyat de les càmeres. De cara endins, però, la cosa canvia i és ell qui manté un tracte més directe amb els jugadors. “L’entrenador ha de mantenir una certa distància per tractar de prendre decisions objectives i som altres els que hi mantenim un contacte més proper”, assegurava fa uns anys parlant del seu rol a l’Athletic, on la plantilla sempre ha parlat molt bé d’ell, destaquen des de Bilbao. Cosa que no vol dir que Valverde no tingui “un caràcter dialogant i escolti tothom i respecti les opinions”, afegeix Aspiazu.

Més enllà de tenir una relació molt més propera amb els jugadors que Valverde, Jon Aspiazu també diu molt la seva en l’aspecte tècnic. I per això acostuma a veure les primeres parts dels partits des de la graderia i baixa al descans al vestidor per donar les indicacions pertinents o corregir el que calgui. “Des de dalt hi ha una perspectiva diferent a la de l’entrenador i així es poden contrastar diversos aspectes futbolístics”, assegurava el nou segon entrenador blaugrana per explicar el perquè d’aquest costum que manté des dels temps en què començaven a fer carrera com a tècnics dirigint el filial de l’Athletic.