Les primeres decisions afectaran les baixes

Ernesto Valverde va tenir ahir la primera presa de contacte amb Robert Fernández i els altres responsables esportius del FC Barcelona. Avui, després de la seva presentació oficial com a nou entrenador del primer equip del Barça, podrà ser informat de l’estat de la planificació esportiva, que a partir d’ara també comptarà amb la seva opinió a l’hora de prendre decisions. El secretari tècnic, Robert Fernández, sempre ha defensat que li agrada buscar consensos amb l’entrenador –va treballar així amb Luis Enrique– i ara no serà diferent. A més, el nom de Valverde és una aposta ferma seva.

Ara mateix, i mentre no hi hagi moviments en el mercat, Valverde disposa d’una plantilla amb 27 fitxes del primer equip. Cal, per tant, començar a prendre decisions i les primeres és lògic que arribin en el capítol de les baixes. Perquè el nou tècnic no necessita un grup tan ampli de futbolistes i perquè molts dels jugadors no entren en els plans del club. Els casos més clars són alguns dels cedits. Vermaelen, Douglas i Tello no tenen cap mena de futur en el nou projecte i se’ls haurà de tornar a buscar una sortida en el mercat. Ja sigui en forma de traspàs, l’opció preferida pel club, o bé en forma de cessió, que sovint és com el Barça es veu obligat a resoldre els problemes amb els seus descartats.

Altres cedits als quals també toca tornar, però que són casos especials, són Sergi Samper i Munir. Per tots dos sí que hi podria haver futur a l’entitat i cal gestionar amb més calma què es fa amb ells. En el cas de Samper, es confia en les seves qualitats per ser un recanvi de Busquets en els propers anys i per això se’l va cedir a un equip, el Granada, en què pogués demostrar la seva vàlua. La destitució de Paco Jémez, el seu valedor, poc després de començar la temporada va anar en contra dels interessos de Samper i del Barça, perquè ha tingut molt menys protagonisme del que s’esperava. La situació de l’equip, que ha acabat baixant, tampoc ha facilitat les coses, malgrat que el català sí que ha guanyat en experiència. Munir, per la seva banda, no ha fet una mala temporada al València, tenint en compte les dificultats que ha tingut el club valencià aquest curs. Tenien una opció de compra de 12 milions d’euros, però no l’han volgut exercir. El Barça també haurà de decidir què fa amb ell i l’opció més probable és que el torni a cedir a un equip on pugui seguir evolucionant.

Un dels jugadors de la plantilla actual que també té, en principi, els dies comptats al club és Mathieu, que malgrat que va coincidir amb Valverde al València és conscient que la seva etapa com a blaugrana ha acabat. De fet, tornant de Madrid després de la final de la copa del Rei ja es va anar acomiadant dels companys. Amb la seva marxa, el Barça no recuperaria diners de la inversió que va fer en ell, però alliberaria una fitxa força elevada. L’altre jugador que no seguirà amb gairebé tota probabilitat és Arda Turan, ja que després de dues temporades molt irregulars, res fa pensar que el seu rendiment pugui anar cap amunt. A més, és un dels futbolistes de la plantilla per qui es pot treure rendiment econòmic. Si bé les ofertes de la Xina ja no s’espera que siguin tan importants pels pocs minuts que ha disputat sí que segueix tenint bona premsa en diverses lligues.

Un altre cas particular és el de Rafinha. El jugador té ofertes i sempre ha mantingut que el seu objectiu és triomfar en el món del futbol i jugar. Si veu que aquí ho té molt complicat no s’ha de descartar que demani marxar.