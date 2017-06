“La meva idea és aprofundir en l’estil”

Ernesto Valverde ja ha estat presentat com a nou entrenador del Barça. Després de les fotos de rigor al Camp Nou, el nou tècnic blaugrana ha comparegut davant dels mitjans a l’Auditori 1899 i ha ofert la seva primera roda de premsa. Aquests són alguns dels molts temes dels que ha parlat Valverde.

LA CONEIXENÇA DE L’ESTIL

“Conec l’estil del Barça, reconegut mundialment. M’he d’adaptar o readaptar. La meva idea és aprofundir en aquest estil. El que és fonamental és que el nostre estil seguirà basant-se en tenir sempre el control de la pilota”.

ENTRENAR A LEO MESSI

“És una sort i una experiència única poder entrenar un jugador com Messi. El millor que he vist mai sobre un terreny de joc. Vull disfrutar de l’experiència de dirigir-lo”.

LA MAJOR DIFICULTAT QUE TINDRÀ?

“Conviure amb les rodes de premsa serà complicat, suposo. Hi ha molta pressió per guanyar permanentment, és una cosa que conec, hi ha una obligació permanent per aconseguir resultats”

EL FUTUR D’ANDRÉS INIESTA

“És un jugador molt important per al club i per a l’equip des de tots els punts de vista. Quan parli amb ell aprofundirem més”.

CANVIS EN LA PLANTILLA

“Tenim una bona plantilla i escoltaré l’opinió de la direcció esportiva pel tema dels fitxatges. En funció d’això decidirem”.

CONFIANÇA EN EL PLANTER

“A mi m’agrada tancar el meu equip però sempre és important comptar amb els joves. El fet d’ascendir a segona A és un salt important i jugarien en una competició més exigent. La meva idea és tenir una relació fluïda per conèixer quins jugadors poden estar aprop de debutar”.

ELS EGOS DE LA PLANTILLA

“Aquesta és una qüestió recorrent, que pensa tothom, però al final, quan has de competir a alt nivell, has de tenir un impuls personal. Em trobaré un grup de jugadors que volen guanyar i que estan obligats a donar el millor d’ells mateixos”.

ELS TRES CLÀSSICS DE L’ESTIU

“És un al·licient important aquesta supercopa i tenim un partit abans als Estats Units, però aquesta supercopa, per la rivalitat, fa que que sigui un partit de preparació més especial, que anirem amb la intenció de guanyar-lo. A mi m’agrada”.

DONAR UNA VOLTA A L’ESTIL

“Cada entrenador ha estat conscient que ha d’adaptar-se o continuar cap un estil definit, però cadascú té el seu segell particular. El que està clar és que com estem no ens podem quedar, perquè s’ha d’anar avançant. Si no vas cap amunt, vas cap avall”.

LES ROTACIONS DEL TRIDENT

“Sé la incidència que tenen aquests jugadors en l’equip. L’important d’arribar al final de temporada és tenir els objectius a la vista. Molts cops es parla de l’estat físic i jo penso més en el tema mental. Ho anirem veient”.

QUIN ÉS EL SEU SEGELL?

“M’he enfrontat molts cops al Barça i sempre he jugat de la mateixa manera. De vegades ens ha sortit bé i d’altres molt malament. Estic agraït pel treball fet per Luis Enrique. Hi ha coses que podem fer d’una altra manera, però és una cosa global que amb el temps s’ha de madurar més”.