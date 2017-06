Un dels grans al·licients que té qualsevol entrenador del FC Barcelona és poder entrenar Leo Messi. Ho han reconegut tant Pep Guardiola, com Tito Vilanova, Gerardo Martino i Luis Enrique. Ernesto Valverde no n’és la excepció, i ahir durant la seva presentació va reconèixer que dirigir l’argentí el motiva. “Entrenar Messi serà una experiència única. Per mi, és el millor jugador que he vist mai en un terreny de joc. A més, sembla que arribi al límit, però després encara pot fer més coses. Sempre sorprèn. Espero gaudir de l’experiència de poder-lo entrenar.” Tampoc es va mostrar preocupat perquè Messi encara no hagi renovat el seu contracte, perquè el que li diuen des del club és que són optimistes. Sobre en quina posició pensa ubicar-lo, creu que encara és massa aviat per dir-ho. “És determinant jugui on jugui. No he entrenat mai un jugador que pugui decidir un partit com ell. Es pot posicionar en diversos espais i condicionar el partit, això és molt positiu. ”

A Valverde també li van preguntar per Luis Suárez i si esperava fer rotacions amb el trident. Per a l’uruguaià, tot van ser elogis. “Marca gols, espero que no perdi l’olfacte durant les vacances. Té la virtut de poder estar prop de l’àrea i aparèixer, es relaciona amb el joc.” Sobre si farà descansar més els tres del davant, també va optar per ser prudent en la seva resposta. “Sé que tenen molta incidència en el joc. El més important és quan arribes a la part de final de la temporada fer-ho bé, en bon estat. És més una cosa de com estàs mentalment.”