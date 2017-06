Valverde vol Iniesta i veu bon equip

Ernesto Valverde compta amb Andrés Iniesta per al seu projecte. Perquè el considera un jugador “molt important” per a l’equip i per al club i no tan sols perquè és el capità de la plantilla i per l’ascendència que pugui tenir sobre el grup, sinó pel que encara pot oferir a la gespa. El tècnic va explicar que espera poder parlar amb ell quan s’iniciïn els entrenaments, possiblement el 12 de juliol.

Li van preguntar si tenia clar quins fitxatges calia fer, però en aquest sentit, va assenyalar que es refia de la feina feta durant aquests mesos per Robert Fernández, el secretari tècnic. “Tinc un coneixement de la plantilla des de lluny. Si he de parlar de fitxatges, el mercat de l’Athletic no és el del Barça. Confio en la part esportiva del club i ja farem una anàlisi. Si em preguntes si tenim una bona plantilla, he de dir que sí”, va assenyalar. Una posició que el Barça vol reforçar és la de lateral dret. Valverde va valorar positivament els dos jugadors que han actuat enguany en aquesta posició, Sergi Roberto i Aleix Vidal. De Roberto, va recordar que una de les seves virtuts és la polivalència i que esperava que pogués ajudar “en diverses posicions”. “Són coses que haurem d’analitzar amb la direcció esportiva”, va recordar el tècnic basc, prudent a l’hora d’analitzar temes particulars. Sobre si voldria tenir tres porters a la plantilla, va explicar que ho decidira en funció del que passés durant l’any i també de si el filial blaugrana pujava o no de categoria.