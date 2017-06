“Jo m’adaptaré al joc del Barça”

“Començarem fort. La supercopa serà un al·licient” “Començarem fort. La supercopa serà un al·licient”

Ernesto Valverde va viure ahir el seu primer dia com a entrenador del FC Barcelona després de signar un contracte per a dues temporades, amb una tercera d’opcional. En la posterior roda de premsa, va deixar clar quins són els seus objectius. “Vull col·laborar que el club continuï creixent. Vinc de l’Athletic, el club de la meva vida. Aquella gent és la meva família. M’agradaria poder generar aquí el mateix compromís i els mateixos vincles, perquè és una de les claus que ens pot ajudar a aconseguir-ho tot. El que hem de fer és que els jugadors siguin millors del que són, que l’equip creixi. Tenim una plantilla amb grans jugadors, s’ha de crear un esperit d’equip i estar junts en els bons moments i també en els dolents”, deia el nou entrenador blaugrana, que va voler deixar molt clar que el seu Barça continuarà sent fidel a l’estil que l’ha portat a ser referent a tot el món. “Conec l’estil, he treballat aquí, i sé que m’hi he de readaptar. La idea és profunditzar en aquest estil, donar-li una altra volta”, deia Valverde, que té molt clar que és ell qui s’ha d’adaptar a l’estil del Barça i no al revés, tot i que va voler deixar clar que els sistemes de joc han de ser flexibles. “Jo m’he d’adaptar a l’estil i el joc del club, el Barça és una referència pel que fa al joc. Té èxit a en l’àmbit mundial. Sé que depèn d’un joc col·lectiu, de migcampistes que juguin per dins, que combinin bé. L’esquema aquí acostuma a ser el 4-3-3, però també es juga bé amb 3-4-3, no ho considero, però, tan important. Els sistemes es mouen i els jugadors es mouen al camp. Tot dependrà que portem nosaltres el pes del joc. El joc del Barça sempre s’ha basat en un gran esperit col·lectiu, tant en atac i en la combinació, com en defensa, intentant recuperar aviat la pilota. Sé que el trident té gran pes en el joc de l’equip, però la clau és estar junts, el que volem és que l’equip jugui rodó”, deia el nou entrenador del Barça, que no creu que amb Luis Enrique l’equip s’hagi apartat del clàssic estil del club. “Cada entrenador que ha passat per aquí ha de continuar amb aquest estil, però tothom té el seu segell personal. Uns defensen més amunt, uns altres més a baix... Hem d’anar avançant. Com estàvem no ens podem quedar. En el futbol no existeix el creixement zero. Si no vas cap a dalt, vas cap a baix.”

Valverde coneix perfectament el club perquè hi va jugar dos anys. “El soroll és gran, una petita qüestió es fa gran. Sé que els entrenadors som els pares de les derrotes. Sé que aquí hi ha l’obligació permanent d’aconseguir resultats. Intentaré que els conflictes afectin poc els jugadors i que ens centrem més en la part esportiva”, deia el tècnic basc d’origen extremeny, que assegura que és coneixedor de la pressió que tindrà. “Soc conscient de la pressió que tinc i que el llistó està molt alt perquè els predecessors han aconseguit grans resultats, han passat grans entrenadors com Luis Enrique, Guardiola, Tito... fins a Cruyff. L’exigència serà alta i fa més gran el repte que tinc al davant, un repte que estava esperant”, explicava Valverde, que tindrà el repte de dirigir un vestidor ple d’estrelles. “Això de l’ego és una etiqueta que es posa a tots els jugadors. Quan vols competir a un gran nivell has de tenir un impuls, una personalitat que la gent de vegades veu com a ego. Em trobaré un grup de jugadors joves, que volen guanyar, que estan obligats a donar el millor. Jo no he conegut gaires jugadors que hagin nascut milionaris.”

Valverde va anunciar que la pretemporada està previst que comenci el 12 de juliol. Una setmana després marxaran de gira pels Estats Units. Allà, jugaran un clàssic i, ja de tornada, disputaran el primer títol, la supercopa, contra el Real Madrid. “Començarem fort, millor. La supercopa és un al·licient important en la pretemporada, l’entitat del rival fa que no sigui un partit de preparació, que sigui un torneig que anirem a guanyar amb tot”, assegurava el tècnic, que va dir que havia recollit la influència de Cruyff, Clemente, Heynckes i Irureta i que s’ha fixat en Luis Enrique i Guardiola.