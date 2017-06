Flexibilitat garantida

“Sincerament, la meva teoria és que amb Valverde el Barça seguirà jugant igual. No crec que canviï el sistema que sempre ha tingut el Barça, perquè també encaixa molt bé amb la seva idea.” Són paraules de l’exmigcampista del Vila-real Marcos Senna, que continua vinculat al conjunt groguet en l’àmbit de les relacions institucionals, com a ambaixador de LaLiga, i que va jugar a les ordres de Valverde al Madrigal la temporada 2009/10. Perquè, com afegeix el mateix Senna, “si no fos així, no serviria per al Barça, ja que si l’ha fitxat i ell ha acceptat, segur que és perquè la idea de tots dos és seguir amb la mateixa filosofia de joc que fins ara”.

És aquesta capacitat per emmotllar-se a diferents sistemes de joc una de les grans qualitats que destaquen més del Txingurri alguns dels que han treballat braç a braç amb ell i l’han tingut com a entrenador. “Al Vila-real també vam jugar puntualment amb un 4-3-3, tot i que no era l’habitual”, recorda Senna, i així ho referma també Dani Aranzubía, porter de l’Athletic en la primera etapa de Valverde a San Mamés: “Jo fa anys que el vaig tenir com a entrenador, però tant per aquella seva primera etapa a Bilbao com pel que sé d’antics companys que també l’han tingut en aquesta segona etapa, és un entrenador flexible. Clar que té autoritat i la seva manera de treballar particular, però és adaptable i, en una plantilla com la del Barça, segur que encara ho és més, perquè al cap i a la fi, és un entrenador que, sobretot, el que busca sempre és treure el millor rendiment al grup.” En aquest sentit, el que també va ser porter del Deportivo i l’Atlético de Madrid, assegura que “amb una plantilla com la blaugrana, molt millor de totes les que ha tingut i en què pot provar multitud de variants, també ho seguirà fent”. Precisament, un dels jugadors de confiança de Valverde, Moisés Hurtado, comenta algunes d’aquestes opcions que pot aplicar el que va ser el seu entrenador tant a l’Espanyol com a l’Olympiacòs: “El 4-3-3 i el 4-2-3-1 són pràcticament el mateix, dependrà dels jugadors que posi, si voldrà jugar més per dins o per fora, si opta per un Messi iniciant el joc des del centre o des de la banda... Valverde no és partidari d’un sistema intocable. Defensa amb un 4-4-2, amb dues línies ben juntes, això sí, i incideix molt a jugar al camp del rival.” En la mateixa línia, Aranzubía també té clar “que els sistemes els condicionen molt els jugadors, i més al Barça, amb Messi, Neymar i Suárez, que sempre miren cap amunt, per la qual cosa segur que Valverde ja fa molt de temps que medita què ha de fer”.

Un dels reptes que pot tenir el nou tècnic del Barça és fer que el trident no vagi tant a la seva, comenta Moisés Hurtado: “A l’Espanyol, la seva màxima preocupació era que l’equip tendia a partir-se en dos, i per això va incidir molt a provar diverses parelles de mitjos centre, fins a assolir l’equilibri. No cal oblidar que aquell Espanyol se sentia còmode jugant al contraatac, per les característiques dels homes d’atac, però al Barça jugarà amb la pilota i pressionarà molt. La clau jo crec que serà que aconsegueixi que els tres de dalt treballin per a l’equip.” Segons l’ex-blanc-i-blau, però, la idea no variarà gaire, ja que, encara que “és normal que amb jugadors com ara Aduriz i Raúl García, que van bé en el joc aeri, es busquin més les bandes amb centrades, a la llarga la idea sempre és la mateixa, ser el protagonista dels partits amb la pilota, i quan no es té, recuperar-la al més aviat possible”. Respecte a possibles canvis de posició d’algun jugador, Moisés Hurtado descarta grans sorpreses, tot i que no amaga alguna de les preferències de Valverde: “Ell és més partidari de jugar a les bandes amb futbolistes a cama natural, però igual que Muniain va jugar a cama canviada, suposo que farà el mateix amb Neymar.” Prou arguments en definitiva, exposats per alguns dels que saben de primera mà quins són els mètodes del nou entrenador blaugrana per creure que no hi haurà cap gran revolució a can Barça. “Confio plenament que hi encaixarà molt bé. Òbviament és futbol i no és una ciència exacta, però crec que farà una molt bona temporada al Barça”, s’atreveix a sentenciar Marcos Senna.