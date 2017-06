Els 14 del 10

Escollir els catorze partits més especials per a ell dels 683 que ha jugat entre el Barça i l’Argentina. Aquest és el complicat repte al qual la revista anglesa FourFourTwo ha sotmès Leo Messi, en una entrevista en què el 10 ha repassat diversos temes, i en què també ha exercit d’editor convidat –ha escollit la portada i alguns dels temes a tractar per la revista–. En el repte, Messi ha triat onze partits amb el Barça, entre els quals hi ha l’Espanyol-Barça del seu debut oficial, el del seu primer gol (Barça-Albacete), el del hat-trick contra el Real Madrid el 2007 (3-3), el 2-6 al Santiago Bernabéu, el de la nit en què va marcar cinc gols al Bayer Leverkusen i el de la inoblidable diana maradoniana contra el Getafe. “Sempre he valorat els meus gols per la seva importància, no per la bellesa”, opina l’argentí en referència a aquest últim duel. Messi, a més, completa la tria blaugrana recordant la final de la Champions del 2009, a Roma i contra el United, en què confessa que va marcar el seu gol favorit, amb el cap i després de flotar uns segons en l’aire; el 3-0 contra el Bayern en què va trencar la cintura a Boateng, el 5-1 contra el Sevilla, en què es va convertir en el màxim golejador històric de la lliga i el de la final de Berlín contra la Juventus, en què va aconseguir la seva quarta Champions i el seu segon triplet. Per tancar l’elecció, Leo Messi destaca el darrer 2-3 al Santiago Bernabéu, una nit en què va fer el seu gol 500 amb el Barça i en què, tal com explica, Luis Enrique va dir-li que era “el millor jugador de tots els temps”. “Va ser una nit perfecta, en què vaig aconseguir tot el que volia”, afirma el 10 blaugrana. A l’hora de recordar aquest partit, a més, Leo Messi té paraules d’elogi cap a Luis Enrique, malgrat que la relació entre tots dos no va començar gaire bé, com es va escenificar en aquell recordat partit d’Anoeta de la temporada 2014/15. “La seva arribada ens va motivar per tornar a competir. Com a grup, estàvem en un moment baix i ell ens va aixecar per tornar a jugar al nostre millor nivell. Ens va donar força per tornar a ser un gran equip.”

Messi, però, no va voler centrar la seva elecció gran reserva en el Barça, i també va incloure-hi tres partits de la selecció argentina. El primer, és clar, és la final dels Jocs Olímpics de Pequín 2008, en què l’astre blaugrana es va penjar al coll la medalla d’or. Després, Messi recorda amb orgull el seu debut en un mundial, el 2006 a Alemanya, en què l’argentí en va fer prou amb un quart d’hora contra Sèrbia per marcar el seu primer gol en una copa del món. Ja per acabar, el 10 destaca el primer partit del mundial del Brasil de fa tres anys, contra Bòsnia, en què es va retrobar amb el gol després de no marcar-ne cap a Sud-àfrica.

Vol tornar a guanyar-ho tot