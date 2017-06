“Puc aparentar ser tranquil, però no ho soc tant”

“No vaig ser un gran fixatge per al Barça, ho reconec”, va comentar Ernesto Valverde durant l’entrevista a Barça TV quan se li va demanar per la seva etapa com a futbolista blaugrana, entre 1988 i 1990. “Vaig arribar amb una lesió al genoll, després em van operar del pubis i l’any següent em van traspassar a l’Athletic. Jo no vaig triomfar aquí com a jugador”, afegeix amb relació a aquella etapa. Tot i això, confia que el seu retorn al club li permeti deixar una empremta més profunda. “Ara soc més gran, tinc una altra perspectiva... Espero que la meva etapa com a entrenador sigui millor que com a jugador.”

Respecte a la manera com viu la seva faceta com a tècnic de primer nivell, va explicar que és “apassionant” a pesar de la pressió que implica. “Els entrenadors ens capfiquem i sovint pensem a deixar-ho, però hi tornem perquè el futbol t’enganxa i no et deixa escapar”, manifesta.

També explica que necessitava tancar l’última etapa de quatre anys consecutius a l’Athletic. Una decisió que ha coincidit amb el canvi a la banqueta blaugrana per la marxa de Luis Enrique. “Per arribar a un club com el Barça no només requereix que agradi l’entrenador, sinó que arribi en el moment just”, va concloure.