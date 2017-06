Quatre jornades per recordar la final de Wembley

Amb la temporada ja acabada per al primer equip i amb el nou entrenador ja presentat, l’actualitat blaugrana se centrarà aquesta setmana a tornar vint-i-cinc anys enrere i celebrar com cal l’aniversari de la primera copa d’Europa de la història del club blaugrana. L’ocasió, però, mereix que la celebració s’allargui més enllà d’un dia i per això els actes de commemoració començaran dimecres. Serà la primera jornada del Fòrum Samitier Wembley 25, que s’allargarà durant tres dies a l’auditori 1899 del Camp Nou. L’objectiu d’aquestes jornades és anar més enllà de la història ja explicada de com el Barça es va proclamar campió d’Europa per primera vegada en la seva història i descobrir vivències i experiències personals relacionades amb aquell partit entre el dream team i la Sampdoria. El primer col·loqui serà dimecres a partir de les 18 h, i sota el títol L’any que ens va canviar la vida, els periodistes Josep Maria Casanovas, Santi Nolla, Ramon Besa i Emilio Pérez de Rozas, moderats per Xavi Díaz, intercanviaran opinions sobre la final de Wembley. L’endemà, dijous 8, a les 18 h, serà el torn de tres entrenadors per parlar sobre El llegat de Johan. En el col·loqui, que moderarà el periodista Lluís Canut, Vicente del Bosque, Javier Clemente i John Benjamin Toshack seran els ponents. I divendres, a partir de les 12 h, Pilar Calvo moderarà l’última xerrada del Fòrum Samitier Wembley 25, amb el títol Vivències de Wembley, en què participaran els exjugadors del dream team Hristo Stòitxkov, Ronald Koeman, Guillermo Amor i Eusebio Sacristán i també Carles Rexach.

Aquestes xerrades estaran totalment obertes al públic i qualsevol soci del Barça que vulgui assistir-hi ho podrà fer després d’inscriure’s a través del web del club.

Dissabte, el plat fort