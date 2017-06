Fil a l’agulla

Gerard Deulofeu només tornarà si Valverde li garanteix minuts Gerard Deulofeu només tornarà si Valverde li garanteix minuts

Tancada ja la carpeta del nou entrenador, la secretaria tècnica del FC Barcelona ja està centrada en la configuració de la plantilla que, en un principi, es reforçarà amb un lateral dret, un central que pugui jugar també al lateral, un interior i un futbolista de banda. Malgrat tenir temps fins al 31 d’agost, l’objectiu és deixar l’equip gairebé tancat el 12 de juliol, el dia en què començarà a rodar el nou Barça de Valverde. A hores d’ara, i malgrat que Robert Fernández està treballant simultàniament en les quatre operacions, la més avançada és la del lateral dret, una posició de màxima prioritat, ja que el pla d’Ernesto Valverde és retornar Sergi Roberto al mig del camp, la qual cosa deixarà l’equip sense lateral dret titular. I és clar, no és cap secret que el nom que més agrada als despatxos del Camp Nou és el de l’exblaugrana Héctor Bellerín. Del català, que veuria amb molt bons ulls tornar a casa, la direcció esportiva valora el fet que ja conegui l’estil de joc del Barça, a banda que a l’Arsenal ha demostrat una progressió espectacular, fins a convertir-se en un dels laterals drets amb més projecció del món. El principal inconvenient, és clar, és el preu de sortida de l’operació, ja que el conjunt gunner no pensa escoltar cap xifra inferior als 40 milions d’euros, un mal punt de partida al qual s’ha afegit la inesperada renovació de Wenger, el gran valedor de Bellerín, que no pensa posar les coses fàcils al Barça. Robert Fernández, però, té un punt al seu favor, i aquest és Arda, per qui l’Arsenal està interessat. El turc, que ja ha assumit que aquest estiu marxarà del Camp Nou, no veu amb bons ulls fitxar per un club d’una lliga menor, ja que això podria suposar no anar convocat en el proper mundial de Rússia, cosa que finalment el podria decantar per anar a la Premier. Si Arda acabés entrant en l’operació Bellerín, és clar, el preu es reduiria considerablement i possibilitaria que el lateral desitjat acabés vestint de blaugrana. El Barça, però, ja coneix com se les gasten l’Arsenal i Wenger, i per això té a la recambra un pla B, el del portuguès Nelson, que actualment juga al Benfica. Com en el cas de Bellerín, es tracta d’un lateral dret amb projecció i de llarg recorregut. El problema és que el Benfica és un dels clubs europeus que ven més cars els seus valors, i la demostració és que l’entitat lusitana ja ha filtrat que no pensa deixar sortir Nelson per menys de 50 milions, una xifra exageradament elevada que el Barça no pensa assumir.

El lateral dret, a més, no és l’única peça que es busca per reforçar la defensa, ja que la més que probable marxa de Mathieu obligarà el club a fitxar un jugador del mateix perfil que el francès, un central que pugui ocupar també la posició de lateral. El Barça, amb noms en l’agenda, no té previst moure més fils fins que es confirmi la sortida de Mathieu, per qui s’han interessat l’Sporting de Lisboa, el Besiktas i l’Olympique de Marsella.

La sala de màquines

L’altra peça primordial en la planificació de la plantilla és la de l’interior, un fitxatge on el Barça ha de filar ben prim, ja que teòricament és tracta d’un jugador que vindrà per ser titular. En aquesta carpeta, el primer nom de la llista no és cap altre que Marco Verratti, un futbolista que aglutina totes les característiques que està buscant Robert Fernández, un futbolista de qualitat per practicar el joc de combinació, amb experiència i amb desgast físic, per cobrir les espatlles del trident blaugrana. El migcampista italià, però, pertany al París Saint-Germain, un club sense cap necessitat econòmica i afamat de grandesa, la qual cosa provoca que l’única fórmula perquè Marco Verratti surti del Parc dels Prínceps és que anunciï públicament que vol fitxar pel Barça. Com ja va succeir al seu dia amb Thiago Silva i amb Marquinhos, al club blaugrana no li queda més remei, doncs, que buscar alternatives, per si el PSG s’acaba enrocant, i aquí és on apareix el nom de Jean-Michael Seri, un jove migcampista que aquesta temporada ha sobresortit a les files del Niça. En el cas del futbolista francès, que el mes passat va admetre que somia jugar algun dia al Barça, però, també apareix el nom del PSG, ja que el gegant parisenc també el vol incorporar. A banda d’aquests dos noms, el Barça també preveu altres opcions, i una que està guanyant pes darrerament és la d’Ander Herrera, un futbolista que ja va estar vinculat al conjunt blaugrana abans de marxar al Manchester United. El migcampista basc, que mai ha amagat la seva predilecció per Ernesto Valverde, acaba contracte el 30 de juny del 2018, cosa que podria abaratir el preu de traspàs. En contra, però, juga el fet que Mourinho no se’n vol desprendre, a banda que Herrera és un jugador molt estimat pel públic d’Old Trafford, que aquesta temporada l’ha escollit el futbolista més valuós, una circumstància que fa pensar que el Manchester United, amb un munt de lliures preparades per tornar a construir un gran equip, no estarà gaire interessat a vendre’l.

La decisió de Deulofeu

Ja per acabar, la quarta peça que es busca en el mercat és un futbolista de banda dreta, i a hores d’ara l’escollit és Gerard Deulofeu, per qui el Barça té una opció de recompra de 12 milions d’euros, una xifra força baixa per a un jugador que aquesta temporada s’ha revalorat molt, després de sobresortir al Milan. L’operació, però, no és tan fàcil com sembla, ja que el de Riudarenes no vol tornar al Camp Nou per ser un suplent habitual i és conscient que amb el trident a la plantilla no tindrà gens fàcil acumular minuts. “Serà un estiu mogut, però ara penso en el present”, va afirmar ahir Deulofeu, que es troba concentrat amb la selecció espanyola. L’extrem, però, també ha manifestat darrerament que li agradaria tornar al Barça, així que tot sembla encaminat a una conversa amb Ernesto Valverde per tal que l’entrenador li expliqui quin seria el seu rol. Si finalment Deulofeu descartés vestir de blaugrana, el Barça també preveu la possibilitat de fer efectiva l’opció de recompra que té per ell i, tot seguit, posar-lo en el mercat, on de ben segur que hi haurà un bon grapat de clubs interessats a posar damunt la taula més de 12 milions d’euros per l’extrem de Riudarenes, els diners necessaris per fitxar l’extrem que necessita Ernesto Valverde. Amb el nou entrenador ja present, ara toca fer front a la remodelació de l’equip, una tasca d’una importància sideral, ja que després d’un curs amb més ombres que llums, i en què els fitxatges, a excepció d’Umititi, no han acabat de funcionar, ara només val posar fil a l’agulla. S’albira, doncs, un estiu força complex a les oficines del Barça, uns mesos de calor que han d’anar acompanyats dels aterratges de les peces que l’equip blaugrana necessita per recuperar el tron que li ha arrabassat el Real Madrid.

