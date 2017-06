Un botí ben suculent

Durant les últimes setmanes les escenes de celebració dels diversos equips que formen el futbol formatiu masculí blaugrana s’han succeït a mesura que es completaven les lligues respectives. El balanç final s’ha enlairat fins als 13 campionats a càrrec dels dos juvenils; els dos cadets, els dos infantils; els alevins A, C i D; els benjamins A, B i C i el prebenjamí. I si a la col·lecció de lligues del planter s’hi suma el Barça B –campió del grup 3 de segona B–, la xifra s’incrementa a 14 de 16 possibles i s’iguala la millor marca històrica establerta la temporada 2013/14.

També destaca el fet que tots els equips que ja competeixen en futbol 11 –des de juvenil fins a infantils– han guanyat el títol de lliga. I pel que fa al futbol 7, set dels nou equips blaugrana han estat campions. “Els resultats demostren que anem pel bon camí. La sanció FIFA ens ha reforçat i ara el nostre futbol formatiu està en un moment impressionant”, va destacar Jordi Roura, màxim responsable de l’àrea, en unes declaracions recollides dies enrere per Barça TV.

En aquest sentit, el botí sumat aquest curs suposa un increment considerable respecte a les dues temporades anteriors –2014/15 i 2015/16, quan en futbol formatiu blaugrana va sumar vuit lligues.

El cap de setmana passat el juvenil A encara tenia un compromís important coincidint amb la copa de la categoria. Va imposar-se al Vila-real (5-3), però no va ser suficient per remuntar el 3-0 encaixat a l’anada. Una decepció per als de Gabri Garcia, que tampoc van poder arrodonir el gran paper a la lliga –es va trencar una sequera de dos anys sense guanyar-la– en la copa de campions, la fase final que emparella els campions de cada grup, en què van caure en la primera eliminatòria. Més encertats van estar en la UEFA Youth League –la Champions juvenil–, ja que van classificar-se per a les semifinals. Allà van perdre contra el futur campió, el Salzburg (1-2).

En les seves declaracions, Jordi Roura destaca el rendiment de l’infantil B al llarg d’un campionat “que ha estat molt competit”. També dedica elogis al cadet A. “En un any ple d’adversitats en forma de lesions i convocatòries de les seleccions, s’ha imposat, de forma merescuda, a la que potser és la millor generació de la història de l’Espanyol”, assenyala. De fet, el conjunt que dirigeix Franc Artiga va acabar assolint el títol en l’última jornada en presentar un millor goal average respecte als blanc-i-blaus (els dos equips van sumar 82 punts).

Molt més còmoda ha estat la temporada signada pel cadet B de Cristian Catena, que va erigir-se en el primer representant del futbol formatiu blaugrana a assegurar-se el títol de lliga gràcies a un balanç notable: 26 victòries, un empat i una derrota. De fet, la renda respecte al segon classificat ha estat ni més ni menys que de 24 punts.

L’infantil B també ha despuntat, no només en la seva lliga sinó també en altres escenaris de nivell. En aquest sentit, a finals de desembre va ser el flamant campió del trofeu LaLiga Promises, així com també de la World Challenge Cup a Tòquio.

I tres equips blaugrana poden presumir d’haver tancat la temporada sense haver encaixat cap derrota en el seu campionat. Es tracta del cadet A, l’aleví C i el benjamí C.