“Aquesta junta està dilapidant el fet de tenir Messi”

Joan Laporta va tornar a carregar ahir amb molta duresa contra Josep Maria Bartomeu, a qui va acusar de no tenir un model definit de gestió, i va demanar-li que presenti la seva dimissió. “El que està passant és molt fort [en referència al cas Sandro Rosell]. Si Bartomeu tingués una mica de vergonya hauria de dimitir i convocar eleccions”, va etzibar Joan Laporta, que ahir va participar en el torneig de golf organitzat per la Fundació Johan Cruyff al Montanyà. “Aquesta junta directiva està dilapidant el fet de tenir Leo Messi, el millor jugador de la història del futbol. Penso que l’equip està aguantant el club en la mesura del possible, però quan el club no té rumb, no té cap model definit, passa el que està passant ara. Quan juguem contra equips forts, com vam veure per exemple en l’enfrontament al Santiago Bernabéu, els podem guanyar bé, però la falta de regularitat d’aquesta temporada ens ha privat d’assolir els títols més importants. La institució està asseguda sobre la pilota. Només dic això”, va afegir.

I és clar, com ja ha fet darrerament en diverses ocasions, Joan Laporta va incidir en la gravetat de la detenció de Sandro Rosell, un cas que, segons l’expresident blaugrana, podria acabar esquitxant el FC Barcelona. “Hi ha vincles entre el club i aquesta història. Ara venen uns temps que, si no pleguen, hauran de ser transparents i estudiar al detall tots els contractes que va signar Sandro Rosell”, va reclamar Joan Laporta, que va remarcar la perillositat de l’acord de patrocini signat pel Barça amb Qatar, una entesa que, per Laporta, encara no està gens clara. “Sembla que hi podria haver alguna relació, i mai s’ha explicat. En els temps que corren això és una temeritat.”

