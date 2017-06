Koeman avisa que Deulofeu continua sent de l’Everton

Gerard Deulofeu és un dels objectius del Barça per a la temporada que ve, però el futur del davanter català no és clar. El secretari tècnic del FC Barcelona ha admès públicament l’interès del club blaugrana pel futbolista de Riudarenes, però avui dia, no hi ha res clar en el futur del català. Després de quatre temporades fora de la disciplina blaugrana, Deulofeu té l’opció de tornar a vestir la samarreta del Barça amb què va créixer i que es va deixar de posar per buscar-se la vida en el món del futbol. La poca sintonia amb Luis Enrique va impedir al gironí tornar a Barcelona després d’una primera temporada a l’Everton. Aquesta última temporada ha viscut les dues cares del futbol, amb una primera volta molt grisa a Anglaterra i una segona en què ha tret molt de profit de la seva cessió al Milan, amb el qual ha disputat setze partits i ha marcat quatre gols. Per això, Deulofeu no té clar si tornar a can Barça o no i s’ho vol rumiar bé. Té clar que al Barça els minuts seran molt cars perquè el trident juga la gran majoria de partits a la davantera i ell no té cap intenció d’escalfar la banqueta del Camp Nou.

Ahir, en el torneig de golf que es va celebrar al Montanyà en homenatge a Johan Cruyff, qui va parlar de la situació de Deulofeu va ser Ronald Koeman. L’entrenador de l’Everton, club propietari del català, té molt clar que, ara mateix, compta amb ell per a la temporada que ve. “Encara té contracte amb l’Everton, i si no hi ha res estrany, es quedarà. Li faltaven partits per jugar i per això el vam cedir al Milan i espero que el 3 de juliol comencem la pretemporada amb ell. És jugador de l’Everton i té contracte i, per tant, compto amb ell”, va dir l’exjugador del Barça sobre el futur del futbolista català. El Barça està disposat a pagar els 12 milions d’euros i fer efectiva l’opció de recompra, que acaba el dia 30 de juny, i per això necessita conèixer la resposta del jugador en els propers dies. Els dubtes del català, però, només es podrien esvair en una conversa amb Ernesto Valverde, en què el nou tècnic del Barça li podrà explicar quin paper li donaria dins la plantilla. El club vol que el futbolista es decideixi en els propers dies, però Deulofeu està ara concentrat amb la selecció espanyola absoluta i d’aquí a uns dies, quan arribin tots els efectius del combinat de Lopetegui, s’incorporarà a la sub-21, que disputarà l’Eurocopa de la categoria a Polònia entre el 16 i el 30 de juny.