Avalen Valverde

Hi ha molts entrenadors de futbol arreu del món, però no tothom està capacitat per dirigir el primer equip del FC Barcelona. I ja no tant pel prestigi, el palmarès i els coneixements futbolístics. El Barça, des de fa anys, és un equip amb una idiosincràsia especial i l’home encarregat d’ocupar la banqueta del Camp Nou també ha de complir uns requisits concrets que el facin mereixedor del càrrec. Per aquest motiu, decidir qui agafava el relleu de Luis Enrique era una de les decisions més importants de la direcció esportiva blaugrana encapçalada per Robert Fernández. Va ser ell qui va defensar i proposar davant la junta directiva el nom d’Ernesto Valverde com la millor opció per fer-se càrrec de l’equip.

Doncs bé, ahir van ser diverses les veus autoritzades que també van donar el vistiplau a l’elecció de l’extècnic de l’Athletic de Bilbao per reemplaçar Luis Enrique al capdavant de l’equip. Un d’ells va ser Pep Guardiola, que com altres membres del dream team aquests dies està a Catalunya per commemorar els 25 anys de la consecució de la primera copa d’Europa a Wembley. “Que Valverde hagi estat l’escollit és una gran decisió. Crec que el Luis [Enrique] va fer una feina impressionant, no només pel que fa a títols, sinó per com va jugar l’equip. Pel que fa a l’Ernesto tinc la sort de ser molt amic seu i estic segur que ho farà molt bé perquè és molt proper i és un gran entrenador. Ho ha demostrat a Grècia, en un lloc difícil com València i en aquests últims quatre anys a Bilbao”, va afirmar el de Santpedor. Guardiola està convençut que Valverde mantindrà la seva personalitat i la seva manera de fer malgrat que el Barça no és com qualsevol altre equip. “Serà ell. En sap molt i és una persona extraordinària. No li puc donar cap consell perquè ja sap el que ha de fer”, va afegir l’actual tècnic del Manchester City.

Guardiola també va aprofitar per felicitar el Real Madrid per la Champions i per reconèixer que l’etern rival del Barça havia fet una gran final contra la Juventus. També va elogiar la feina de Zidane, però va enviar un missatge. “Felicito el Real Madrid per la Champions, però que no es confiïn, el Barça torna sempre.” Pel català, els blaugrana no necessiten fer grans revolucions per tornar a disputar el màxim títol continental. Un cop més, Guardiola es va desfer en elogis cap als jugadors. “El Barça ha de fer poques coses per tornar a ser el millor. Han guanyat la copa i han disputat la lliga fins al final. El Barça és l’equip més competitiu dels últims quinze anys. Guanyar cada setmana i el que han fet aquests jugadors ningú ho ha assolit. No hi ha equip al món més competitiu que el Barça”, va assenyalar.

El seu cap al Manchester, Txiki Begiristain, també creu que el Txingurri és una excel·lent aposta per fer-se càrrec del primer equip blaugrana. “M’encanta Valverde. Crec que s’ho mereix per la carrera que té com a entrenador. Sense cap mena de dubte és una bona elecció per al Barça. Pressiona amunt, és dinàmic i juga des del darrere. Compleix perfectament amb el perfil d’un entrenador del Barça”, va assegurar. Begiristain també va parlar del futur de Leo Messi, que segueix pendent de tancar la seva renovació. I per les seves paraules, el soci blaugrana pot estar ben tranquil. “No cal que estiguem nerviosos per Messi. No el veig en cap altre lloc perquè el veig molt feliç.”

No és cap secret que Ernesto Valverde era un entrenador que també tenia la simpatia de Johan Cruyff. El seu fill Jordi també creu que l’elecció del tècnic basc d’origen extremeny és un encert. “És una decisió lògica, entre la dificultat que comporta la banqueta del Barcelona. Pots portar el millor entrenador del món, però si juga amb un sistema 4-4-2 no encaixarà. A alguns entrenadors els ha cremat la banqueta del Barça perquè és la de major exigència del món, no només volem guanyar sinó que volem jugar perfectament. La llista de candidats és reduïda, i Valverde hi entra per mèrits propis.”

Koeman va ser qui menys va voler entrar a valorar el nomenament de Valverde. “No sé si té perfil idoni perquè no el conec. Per opinar bé s’han de conèixer els seus mètodes, però si el Barça l’ha escollit deu ser per alguna cosa.” El tècnic de l’Everton també va afegir que el Barça no havia contactat amb ell per ocupar la banqueta, però que no li sabia greu que no ho haguessin fet.