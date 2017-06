Homenatge a casa seva

Ahir, a les instal·lacions del club de golf del Montanyà, la seva segona casa, es va celebrar el primer Johan Cruyff Memorial amb l’objectiu de rendir un homenatge a l’entrenador del dream team i en benefici de la Fundació Cruyff. Hi havia deixebles seus com Pep Guardiola, Miquel Àngel Nadal, Txiki Begiristain i Ronald Koeman, i amics i professionals del golf. “El seu llegat és inesborrable i la fundació és la seva millor obra. El recordem molt”, va dir Guardiola. “Vam viure moltes coses amb ell i està en cada un de nosaltres”, va afegir Begiristain. “Volem recordar tot el que va significar per a nosaltres. Hem estat aquí amb la seva família”, va dir Koeman. L’expresident Joan Laporta tampoc va voler faltar a la cita. “Estem aquí en memòria del Johan i per intentar mantenir el seu llegat social, que demostra la seva generositat. Seguim recordant-lo i trobant-lo a faltar, però tinc la sensació que ell ens està veient i és feliç.” va concloure.