Busca suports per iniciar un vot de censura

Agustí Benedito, excandidat a les eleccions del FC Barcelona els anys 2010 i 2015, passa a l’acció després d’un temps allunyat de l’actualitat blaugrana. Benedito va anunciar ahir que endega una campanya per buscar suports que li permetin presentar una moció de censura a l’actual junta directiva del Barça, que presideix Josep Maria Bartomeu. L’empresari català és conscient que aconseguir més de 16.500 signatures de suport en catorze dies hàbils, com marquen els estatuts del club, és gairebé impossible i, per aquest motiu, ha preferit començar buscant suports. És a dir, primer vol tenir la certesa de tenir les adhesions i, si les té, serà quan començarà de manera oficial el procés de vot de censura demanant les paperetes al club, una moció que aniria contra, segons va anunciar, tota la junta directiva de Bartomeu perquè “tots són còmplices”.

Benedito, que va dir que havia comunicat la seva decisió tant a Joan Laporta com a Toni Freixa, també candidats en les últimes eleccions, buscarà suports, amb el lema Els socis decidim, a través de: votdecensura2017.cat, i el telèfon 931 730 003. L’empresari, que va dir que pagarà la campanya de la seva butxaca, amb una despesa que no serà inferior als 20.000/ 30.000 euros, va anunciar que no s’ha marcat una data límit per saber si tindrà els suports necessaris per fer efectiva la moció, però va dir que està segur que els aconseguirà perquè “el Barça viu la pitjor crisi institucional dels darrers quaranta o cinquanta anys”: “He parlat amb molts socis i hi ha molta gent emprenyada.” Això sí, Benedito, que va dir que en el temps que havia durat la roda de premsa ja havia recollit més de 200 adhesions, creu que en dues o tres setmanes sabrà si pot tirar endavant la moció i que li agradaria que el procés culminés durant l’estiu. “Si en tres setmanes tenim 500 adhesions, serà una bestialitat poder arribar a les 16.500.”

L’empresari va reconèixer que la junta de Bartomeu va guanyar les eleccions fa dos anys i que estan legitimats per governar, “però aquella confiança ja no existeix”. “L’han esgotat. Ho sé per la molta gent que ha parlat amb mi. Estic segur que si ara es puguessin fer eleccions, el resultat seria un altre. Em donen moltes raons, la situació del bàsquet, del primer equip de futbol, l’Espai Barça que està al llimbs...” Benedito, però, va citar les dues raons “greus” per les que ha decidit endegar aquest procés. “El pacte amb la fiscalia del mes de juny de l’any passat ja hauria hagut de provocar la dimissió de la junta. Que un president accepti una condemna per al club per un doble delicte fiscal és molt greu. Ho va fer només per salvar-se ell i el seu amic Sandro Rosell. És inadmissible i si el Barça torna a ser condemnat estaríem en una situació de màxima dificultat. El segon és l’ingrés a presó de Rosell com a conseqüència d’una acció judicial endegada per la justícia dels Estats Units que investiga el FIFA Gate, que va fer que donessin el mundial de 2022 a Qatar. I el Barça ha estat lligat a Qatar, la pitjor decisió que ha pres aquesta junta. Aquesta relació només s’explica pels interessos econòmics que tenen allà el trident de Qatar: Rosell, Faus i Bartomeu”, deia l’excandidat a la presidència del club, que va continuar demanant explicacions pel contracte amb Qatar. “Hi ha el discurs que el tema Rosell no va amb el club, però Bartomeu i Rosell són les dues cares d’una mateixa moneda. El contracte acaba el 30 de juny, però no ho tinc clar, potser continuen amb un altre tipus de vinculació. I si acaba, les conseqüències continuaran sent negatives per al club. Em temo que en els propers dies llegirem coses que faran mal a l’entitat. Per tots aquests motius, ja he demanat reiteradament la seva dimissió, però com que no ho fan estic segur que el Barça viurà el tercer vot de censura dels últims vint anys.”

Benedito va dir que espera sumar adhesions des de tots els costats del barcelonisme i que creu que, després de parlar amb ell, Laporta li donarà suport amb unes declaracions. Freixa, amb qui també ha parlat, entén que els socis puguin estar emprenyats per la situació del club, però l’advocat no té intenció de donar suport a aquest intent de vot de censura que lidera Benedito, que és optimista respecte que es pugui arribar a fer. “Tinc l’esperança de fer-lo. Si em preguntes si plegaran abans? Crec que tenen la voluntat d’aferrar-se al càrrec tant com puguin, el que no sé és si ho podran fer, perquè aviat tindran notícies molt compromeses per al president del Barça.” En aquest sentit, l’excandidat a la presidència del club argumenta que ja s’ha filtrat que en totes les hores de converses que la Guàrdia Civil té gravades de Rosell n’hi ha unes quantes en què parla del Barça. “És bastant possible que a l’altra banda del fil telefònic hi hagués Bartomeu”, diu Benedito, que no creu que des del club s’impulsi una moció de censura en els propers dies perquè ell no la pugui presentar. “No crec que s’atreveixin a fer-ho”, va etzibar quan se li va recordar l’episodi del 2003. Aquell any, el soci Iván Carrillo va iniciar el procés contra Joan Gaspart i després el va abandonar dient que havia cremat les adhesions. Quan mesos després, un altre soci, Ramón Fusté, va voler endegar un altre vot de censura contra la junta, aquesta va dir que no es podia fer perquè no havia passat un any des del primer, de manera que es va interpretar que Carrillo havia estat un satèl·lit de Gaspart.