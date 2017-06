“A banda de talent, m’agrada que hi hagi companyonia”

Nova ocasió per copsar el pensament que té Ernesto Valverde com a entrenador, aquesta vegada mitjançant les respostes que dona a preguntes formulades per diversos aficionats blaugrana i fetes arribar a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #AskValverde els dies previs a la seva presentació. El vídeo, que ahir va difondre el lloc web oficial del club blaugrana arrenca amb la pregunta: “Què pot aportar com a tècnic del Barça?” “Intentaré aportar la meva experiència com a entrenador de primera divisió i dirigint clubs diversos. Tot allò que entenc sobre com ha de funcionar bé un equip adaptant-me a com és el Barça”, respon amb la naturalitat que ja es va apreciar el dia de la presentació oficial. “També conec el club, tot i que m’agafa lluny, de quan era jugador. Però les bases de com està estructurat el joc del Barça ve de lluny i al final tots volem aportar el nostre granet de sorra perquè aquest club sigui una mica millor cada dia”, afegeix.

Valverde assegura sentir-se “afortunat” per haver estat l’escollit per ocupar un càrrec que molts voldrien. “És una aventura extraordinària i emocionant. Sé que és plena de dificultats perquè ser entrenador d’un equip com el Barça és difícil en el dia a dia, però al mateix temps vinc disposat a gaudir de tot plegat”, destaca.

El Txingurri també sap la responsabilitat que suposa entrenar el millor jugador del món, Leo Messi, així com la resta de cracs mundials que concentra la plantilla blaugrana. “Sé que tothom vol veure el talent d’aquests extraordinaris jugadors sobre el camp i des de la meva posició intentaré que això es vegi de la millor manera i que la gent en gaudeixi”, explica.

Més enllà del talent individual, subratlla la importància de conjuntar-ho tot en benefici de l’equip: “La suma és més gran si l’equip està conjuntat. A banda de talent individual, a mi el que m’agrada és que hi hagi un esperit de companyonia i d’ajuda mútua. Estar junts en els moments bons i en els dolents. De moments bons sabem que en tindrem, i també de dolents, i hem d’estar disposats a aixecar-nos quan calgui afrontar qualsevol dificultat.”

En el vídeo, Valverde reitera la idea que, més enllà d’un esquema tàctic (4-3-3, 3-4-3, 4-2-3-1...), el que ha de prevaler és l’estil creatiu i ofensiu que caracteritza el joc del Barça. “És cert que l’esquema ajuda, però l’estil és el que ha marcat la llegenda d’aquest equip els últims anys i això és al que jo m’he d’adaptar tot i que ja el conec i vull perseverar en aquest estil per donar-li el toc personal que té cada entrenador.”

Quan se li pregunta per un model d’entrenador amb el qual s’identifica, obre el ventall a Cruyff, Guardiola, Tito Vilanova i Luis Enrique. “L’empremta que ha deixat aquí es nota en cada racó”, comenta respecte al seu predecessor a la banqueta.