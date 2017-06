Avui, tribut als herois de Wembley

Després de dies i dies escalfant motors, avui, 10 de juny, tindrà lloc la festa del vint-i-cinquè aniversari de Wembley 92 al Camp Nou. A partir de les vuit del vespre s’obriran les portes de l’estadi i a les nou es donarà el tret de sortida a tots els actes d’animació previs a la cerimònia.

Després d’un acte de benvinguda als herois de Wembley, a partir de les deu de la nit es disputarà un partit de futbol 7 entre alguns membres del dream team de Cruyff contra un combinat de jugadors del Benfica, precisament l’últim escull que va haver de superar aquell Barça abans de volar cap a Londres. Una oportunitat per tornar a veure vestits de curt homes com Koeman, Stòitxkov, Eusebio, Nadal, Zubizarreta, Guardiola, Begiristain, Goikoetxea, Alexanco, Juan Carlos, Nando, Amor i Serna, entre altres.

Després del partit, com a cloenda, tindrà lloc un espectacle audiovisual. Prèviament, durant tota la jornada, els aficionats que ho vulguin podran participar en diverses activitats a l’esplanada de tribuna del Camp Nou.

La fan zone estarà oberta al públic des de les dotze del migdia fins a les cinc de la tarda. A partir d’aquella hora serà necessari presentar l’entrada de l’espectacle Retorn a Wembley per poder gaudir de les activitats (globus i pintacares, una porteria inflable, una porteria metàl·lica amb un porter estàtic, billars futbolins, un Subbuteo i un Photocall).

La fan zone estarà amenitzada musicalment per un discjòquei, i també hi haurà diferents animacions itinerants, freestylers i altres dinamitzadors, així com un espai gastronòmic amb food trucks. L’horari de tancament de la fan zone és a les vuit del vespre.

Ahir, a banda de l’últim col·loqui del Fòrum Samitier, que va tenir Koeman, Stòitxkov, Eusebio, Amor i Rexach com a grans protagonistes –Bakero, el comissionat de l’organització dels actes de Wembley 92, va ser present a l’acte però no com a tertulià–, també es va fer un sopar privat tancat a la premsa a l’Espai Roma (21 h) amb la presència de jugadors, familiars, staff, i directius d’aquella època i de la junta directiva actual. Abans, a tres quarts de vuit del vespre, es va descobrir al mateix Camp Nou una placa commemorativa davant la porta número 15 de tribuna.