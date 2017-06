Una victòria enganyosa

Guanyar el Brasil, encara que sigui en un amistós, sempre és important per a l’Argentina, i més si el partit és el debut del nou seleccionador, Jorge Sampaoli, l’escollit per dotar d’identitat una albiceleste que fa massa temps que no es reconeix. Per això, i tenint en compte que l’extècnic del Sevilla tot just acaba de començar, el triomf de l’Argentina d’ahir (1-0) es pot considerar un bon punt de partida, sobretot pensant en les dues grans finals que haurà d’afrontar al setembre, ja amb el bitllet per a Rússia en joc. El problema, però, és que l’albiceleste, molt lluny encara d’assimilar els canvis tàctics que proposa Sampaoli, pràcticament va guanyar ahir de miracle, pel simple fet d’haver marcat un gol més que el Brasil, que, tot i no disposar de Neymar, va gaudir de les millors oportunitats. “Hem de ser dominadors, no dominats. Això és el que hem de millorar”, va afirmar després del partit Sampaoli, que fidel a la seva idea va proposar una defensa de tres, amb Banega i Biglia per davant i Messi i Dybala en una doble mitjapunta, amb Higuaín de 9. I malgrat un xut inicial al pal de Di Maria, el pla del nou seleccionador no va acabar de rutllar, amb una Argentina amb el domini de l’esfèrica, però sense patró de joc ni profunditat, mentre que el Brasil s es va acostar amb perill en cada contraatac. I la pitjor notícia és que Messi, descol·locat en el nou sistema perquè havia de compartir el seu espai amb Dybala, no va poder aparèixer en cap moment, un problema que Sampaoli haurà de solucionar al més aviat possible. Tot i així, qui es va trobar amb el gol va ser l’Argentina, en un llançament de córner que Otamendi va rematar al pal, en què Mercado, en el refús, va obrir el marcador.

El segon temps, del Brasil