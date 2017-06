La complicitat segueix vigent 25 anys després

José Mari Bakero, comissionat de l’organització dels actes de commemoració del 25è aniversari de Wembley, ja va dir que en un esdeveniment amb el dream team no hi podia faltar un partit de futbol. I així va ser, després de debatre durant les setmanes prèvies el format més indicat perquè els protagonistes se sentissin còmodes a l’hora de tornar a vestir-se de curt. Un d’ells va ser l’heroi de Wembley, Ronald Koeman.

En la presentació dels jugadors del dream team presents ahir sobre la gespa del Camp Nou, l’exdefensa holandès va ser l’últim a aparèixer sota una tancada ovació. Com la resta dels seus companys lluïa la mítica samarreta taronja amb la qual aquell 20 de maig del 1992, en el minut 111 de la pròrroga, va segellar amb el seu gol de falta la primera copa d’Europa del Barça. També es va posar calça curta i es va calçar les botes, disposat a jugar un partit de futbol 7 -més el porter– rememorar emocions al costat d’altres protagonistes d’aquella final: Stòitxkov, Bakero, Eusebio, Guardiola, Juan Carlos, Goiko... També van vestir-se de curt Amor, Carles Busquets, Julio Alberto, Nadal, Pinilla, Maqueda, Herrera i Serna. Una generació històrica aplegada per reviure emocions enfrontant-se al Benfica, l’últim rival en el camí cap a Wembley. A la banqueta, seguien atents les evolucions del joc altres il·lustres com ara Zubizarreta, Alexanko, Txiki Begiristain o Julio Salinas.

L’ovació a Guardiola des de les grades també va ser sonora. Al de Santpedor se’l va veure somrient, clar reflex que el seguit d’actes que han servit per commemorar Wembley estan per sobre de qualsevol diferència que pogués haver sorgit arran de la seva marxa del club, l’any 2012, després d’una prolífica etapa al capdavant de la banqueta. De fet, a la segona part va saltar sobre la gespa, novament ovacionat per l’estadi.

“Ser aquí al Camp Nou després de tants anys és un honor”, va comentar Koeman, que va jugar els primers minuts del partit, situant-se en l’habitual posició de 4, al centre de la defensa. L’exdefensa, un dels capitans del dream team, va destacar també el privilegi d’haver pogut viure un esdeveniment “molt especial”. “Estem molt feliços de poder ser aquí aquesta nit.” Sens dubte, unes sensacions compartides pels seus excompanys.

Per cert, el partit va acabar 0-0. Però ahir això era el de menys. El que importava era l’emoció.