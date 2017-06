Marco Verratti demana al PSG que el deixin marxar

Marco Verratti, el jugador que més agrada a la direcció esportiva del FC Barcelona perquè reforci aquest estiu la plantilla d’Ernesto Valverde, ha demanat al seu equip, el París Saint Germain, que el deixi marxar. Segons una informació del diari francès L’Équipe, Verratti s’ha reunit aquesta setmana amb Antero Henrique, el nou director esportiu del club francès, i li ha dit que vol deixar l’equip que entrena Unai Emery. El migcampista italià, que té contracte fins al 30 de juny de 2021, ja va comunicar fa unes setmanes el seu desig al propietari del club francès, Nasser Al-Khelaifi, i aquest va respondre amb una negativa i amb el compromís de millorar-li el contracte i ampliar el que té en l’actualitat, negociacions que van començar amb el representant del futbolista, Donato Di Campli. Verratti cobraria actualment uns 6 milions d’euros per temporada al club francès.

Segons L’Équipe, però, el jugador no es mou per un interès econòmic. Verratti va quedar molt tocat després de la desfeta del París Saint-Germain en els vuitens de final de la lliga de campions, quan els francesos van encaixar aquell històric 6-1 al Camp Nou després d’haver guanyat el partit d’anada 4-0. Després d’aquella eliminatòria, l’internacional italià hauria vist que si es queda al club francès no podrà guanyar la lliga de campions, un dels seus objectius, i per això ha decidit buscar un equip que li permeti aconseguir-ho. A França, creuen que el Barça està al darrere d’aquesta operació, tot i que un altre dels grans del futbol europeu, el Bayern de Munic, també ha mostrat interès per aconseguir els serveis de Verratti.

El migcampista, segons L’Équipe, està valorat en uns 80 milions d’euros, però el principal obstacle perquè Verratti pugui complir el seu objectiu té nom i cognom: Nasser Al-Khelaifi. El qatarià, propietari del París SaintGermain, és un dur negociador i quan no vol deixar marxar un jugador, no ho fa. De fet, són uns quants els exemples de futbolistes que han demanat a Al-Khelaifi marxar del club i que s’han acabat quedant després de rebre una negativa per resposta. És el cas dels defenses brasilers Marquinhos i Thiago Silva i el dels migcampistes Thiago Motta i Adrien Rabiot. Només va poder marxar amb contracte, tot i que Al-Khelaifi no el volia deixar marxar, el tècnic italià Carlo Ancelotti, que va fitxar pel Real Madrid.