La foto més preuada del president

L’argentí somia retirar-se al Barça.El 2021, quan acabi el futur contracte, tindrà 34 anys

Messi, vuit lligues amb el FC Barcelona. Messi, vuit temporades consecutives superant la quarantena de gols. Messi, vuit anys ja del seu gol en la final de Roma del 2009 contra el Manchester United (el seu preferit). Messi, vuit renovacions. El 10 lligat al 8.

Lluny queda ara aquell primer contracte en un tovalló de paper signat al Club Tennis Pompeia un 14 de desembre de l’any 2000. Lluny queda aquella genialitat de Carles Rexach per tranquil·litzar Jorge Messi i Horacio Gaggioli. El poder d’un gest. Messi tenia 12 anys. Ara en té 29. Dos fills i a punt de contreure matrimoni. El nen s’ha fet un home. I l’home s’ha erigit en llegenda. Trenta títols amb el Barça, cinc vegades Pilota d’Or, màxim golejador de la història del club i infinitat de rècords individuals més i gols i més gols per a la posteritat. Senzillament, el millor futbolista del món. El futbolista que tot nen voldria ser de gran, el futbolista que tot company de professió admira i el futbolista amb qui tot president es vol fotografiar. Joan Laporta, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. Tots ells units per una instantània. La fotografia que evita dinamitar automàticament una presidència en cas de no fer-la. La fotografia que fa trempar la culerada. La fotografia garantia de plaer. La fotografia més cara.

Messi ha tornat a Barcelona per acordar definitivament la que serà la seva vuitena renovació amb el Barça en els últims dotze anys. L’argentí ampliarà el seu vincle fins a l’any 2021 amb opció a un any més i passarà a tenir una clàusula de 400 milions d’euros. Lluny queda aquell contracte signat el juny del 2005, quan Messi tenia aleshores 18 anys. Amb Joan Laporta va signar el seu primer contracte com a professional amb el primer equip. I també amb Laporta va tancar la seva primera millora salarial només tres mesos després d’aquella primera fotografia i de guanyar amb l’Argentina el mundial juvenil, a Holanda. Fins a cinc fotografies té Laporta amb Messi amb un bolígraf a la mà. La següent renovació va arribar el gener del 2007, ja amb una Champions (tot i no jugar la final de París). La seva clàusula va pujar als 150 milions d’euros. Però va ser amb el projecte Guardiola quan va fer el primer gran salt contractual. El 2008 Messi va signar la seva quarta renovació i va passar a cobrar quasi el triple que un any abans. De 3 milions d’euros a 8,5. Signatura el 2007, signatura el 2008 i signatura el 2009, ja amb un triplet i la seva primera Pilota d’Or. Messi va renovar fins al 2016, va passar a tenir una clàusula de 250 milions d’euros i un sou de 10,5 milions d’euros. El desembre del 2012, ja amb Rosell, Messi va mantenir els 250 milions d’euros de la clàusula, però va passar a cobrar uns 12 milions d’euros per temporada. Bartomeu va ser testimoni d’aquella fotografia com a vicepresident esportiu i va voler la seva el maig del 2014, ja com a president, abans del mundial del Brasil. Sou de 20 milions d’euros, somriure a càmera i clic. Aquest estiu, més fotos i més Messi.