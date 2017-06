Una vegada alliberat dels compromisos amb la selecció argentina, Leo Messi està de vacances. Abans, però, hi ha una última gestió a enllestir prèvia a iniciar el merescut descans. Es tracta de la seva renovació amb el Barça. L’acord està embastat i ja s’han filtrat punts clau, com ara que la vinculació del millor futbolista del món amb el Barça s’allargarà fins al 30 de juny del 2021 –l’actual contracte expira el 2018–, amb una temporada més opcional Pel que fa a la clàusula de rescissió, s’elevaria dels 250 milions d’euros actuals als 400.

Durant els últims dies, Jorge Messi, pare i representant del davanter blaugrana, ha estat a Barcelona –s’espera que hi estigui fins dimecres– per acabar de resoldre els típics serrells previs a la redacció del nou contracte. L’escala que fa Leo a la capital catalana abans de viatjar al seu país fa preveure que tot està a punt perquè l’acord definitiu quedi segellat en els propers dies. És possible que el Barça l’anunciï, tot i que la signatura es podria ajornar fins al juliol si al club li convé fer entrar el cost de l’operació en l’exercici del curs 2017/18.

Messi va sortir dissabte de Singapur, on va viatjar amb la seva selecció, i ahir ja va aterrar a Barcelona. De fet, la seva parella, Antonella Rocuzzo, va publicar a Instagram una fotografia de l’astre en companyia dels seus dos fills, Thiago i Mateo. “Junts de nou”, era el missatge que acompanyava la imatge.

La renovació suposa el primer sí de l’astre blaugrana, que el 30 de juny es casarà amb Antonella en una cerimònia que se celebrarà a Rosario, la ciutat natal de tots dos. Es tracta, doncs, d’un estiu molt especial per al crac argentí, en què l’absència de compromisos internacionals –no hi ha mundial ni copa Amèrica– li permetrà gaudir de la família i descansar abans de reincorporar-se a la disciplina blaugrana, el 12 de juliol. La temporada no la va tancar fins divendres passat, amb l’amistós que va jugar contra el Brasil a Melbourne i que es va resoldre amb una victòria ajustada de l’albiceleste. Abans de concentrar-se amb la seva selecció, va fer una gira per la Xina destinada a fer diversos actes promocionals. Durant aquesta estada, Messi ja va expressar la seva voluntat d’enllestir la renovació. “M’agradaria acabar la meva carrera al Barça”, va declarar en una entrevista a la cadena ESPN Àsia.

En aquest sentit, la renovació prevista permetrà a Messi allargar la vinculació contractual amb el Barça fins als 34 anys. El president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, també ha reiterat el desig del club que l’astre argentí pengi les botes al Barça. Fins i tot va lamentar no poder oferir-li un contracte vitalici, ja que la normativa només ho permet fer per un període màxim de cinc anys. Bartomeu ha portat directament les negociacions amb l’entorn de Messi i no han estat exemptes d’algun episodi polèmic. El més destacat va sorgir arran d’unes manifestacions de Pere Gratacòs, que el 13 de gener, quan va assistir al sorteig de quarts de la copa en qualitat de responsable de relacions institucionals amb la Federació Espanyola, va declarar que “sense Neymar, Suárez, Iniesta, Piqué i la resta, Messi no seria tan bo”. Tot seguit va afegir que era “evident que l’argentí era el millor”, però no va evitar que s’atiés el nerviosisme existent al club en un moment en què la renovació encara presentava força incògnites. De fet, el Barça va decidir destituir Gratacòs del càrrec “per haver expressat públicament una opinió personal que no coincideix amb la de l’entitat”, segons indicava el comunicat oficial.

Abans d’aquest episodi, l’ambient ja estava carregat per unes declaracions del màxim executiu del club, Òscar Grau, que reclamava “sentit comú” a l’hora de fer front a la renovació de Messi. Unes paraules que també van aixecar rebombori mediàtic i que també van arribar al vestidor. “El que cal fer és renovar-lo, no tenir sentit comú”, va ser la resposta de Luis Suárez.

Per evitar més incidents verbals, l’estratègia del club durant els últims mesos ha estat la de la màxima discreció i no fer declaracions públiques sobre l’assumpte. “Cal portar-lo amb tranquil·litat per aconseguir una renovació imprescindible per al nostre club. Messi és el millor d’ara i de tota la història”, va comentar Bartomeu. Una posició que ha facilitat les negociacions per tal que l’acord hagi arribat a bon port.