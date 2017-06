Valverde ja coneix la ciutat esportiva i manté reunions

Després de ser presentat oficialment el primer de juny, Ernesto Valverde va tornar cap a Bilbao per gaudir d’alguns dies de descans, però ja va avisar que tornaria en breu a Barcelona per conèixer les instal·lacions on a partir del 12 de juliol –si no hi ha cap canvi– començarà a treballar i per mantenir les primeres reunions de feina per conèixer l’estat de la planificació esportiva.

Acompanyat del delegat del primer equip, Carles Naval, Valverde va poder conèixer els vestidors, el seu despatx, el camp Tito Vilanova, on entrena el primer equip, i la resta dels camps de la ciutat esportiva de Sant Joan Despí, la sala de premsa, on haurà de sortir abans de cada partit, i les sales de treball del seu cos tècnic. Mentre feia la visita, Valverde va coincidir amb Aleix Vidal, que malgrat que està de vacances, ahir era al gimnàs recuperant-se de la lesió. El jugador, que ja té la confirmació del club que seguirà a la plantilla, espera tenir més minuts amb el canvi d’entrenador després que Luis Enrique no el fes jugar durant bona part de la temporada passada.

Durant una estona, el nou entrenador del Barça va estar conversant amb el president del club, Josep Maria Bartomeu; el director d’esports professionals, Albert Soler; el secretari tècnic, Robert Fernández, i un membre de la part esportiva, Urbano Ortega. Els responsables esportius del club van estar parlant sobre la planificació esportiva, tant pel que fa a altes i baixes com de la pretemporada. Cal recordar que l’equip marxarà de gira pels Estats Units aquest estiu i que allà ja hauran de disputar un clàssic contra el Real Madrid. L’equip necessita posar-se a punt ben aviat perquè el primer títol se’l jugaran contra l’etern rival en ple mes d’agost, en la final de la supercopa d’Espanya.

Pel que fa a l’estat de la plantilla, la prioritat és acabar de perfilar les baixes perquè amb el retorn de tots els cedits ara mateix Ernesto Valverde té un grup de 27 jugadors, per tant, en sobren uns quants. Un dels que més números d’abandonar el Barça ben aviat és Mathieu, que apunta cap a la lliga turca, al Fenerbahçe. També s’ha de veure on es pot vendre Arda Turan, per qui el club espera treure una quantitat econòmica acceptable. I lògicament, caldrà parlar amb tots els cedits perquè no es compta amb cap d’ells –Douglas, Tello i Vermaelen–. Els casos de Samper i Munir són diferents.