Verratti i el PSG es mantenen sòlids en les seves posicions

Marco Verratti segueix entossudit a fitxar pel Barça aquest estiu, i malgrat que és conscient de l’enorme dificultat que suposa fer canviar d’opinió el xeic Nasser Al-Khelaifi, que no té cap intenció de vendre’l, l’italià va creuar ahir una línia més, en una reunió entre Donato Di Campli, el seu representant, i Antero Henrique, el nou director esportiu del PSG, en què Verratti va reiterar al seu actual club que el seu desig és abandonar el Parc dels Prínceps. La reunió, anunciada pel periodista Gianluca Di Marzio, un gran coneixedor del mercat italià, i il·lustrada amb fotografies, es va celebrar a l’hotel Westin Palace de Milà, i en la trobada el director esportiu dels parisencs va incidir en el fet que Al-Khelaifi no acceptarà cap oferta per Verratti, sigui de la quantitat que sigui. Amb aquest missatge d’enrocament, el PSG va voler baixar el suflé provocat per una informació de La Gazzetta dello Sport, en què s’assegurava que el Barça havia posat damunt la taula 100 milions d’euros. Segons el mitjà italià, a més, el club blaugrana hauria ofert a Verratti un contracte de quatre anys amb una fitxa de 10 milions d’euros, quatre vegades més del que el futbolista cobra al gegant francès.

Amb el PSG negant-se a negociar amb cap club i amb el jugador convençut de canviar d’aires, el proper capítol del serial es viurà a París, molt probablement la setmana que ve, en una trobada ja entre els dos protagonistes, Verratti i Al-Khelaifi. En aquesta reunió, el xeic qatarià mirarà de persuadir el futbolista amb una suculenta oferta de renovació –per convertir-lo en un dels més ben pagats de la plantilla–, a banda d’assegurar-li una forta inversió en fitxatges, per fer-li veure que la seva intenció segueix sent construir un PSG encara més poderós. I és que el desig de Marco Verratti de marxar va augmentar tot just després del 6-1 al Camp Nou, com el mateix jugador va admetre, una desfeta inesperada molt difícil de pair per l’italià, ja que va quedar demostrat que el París Saint-Germain encara està lluny de ser un equip amb l’ofici necessari per manar a Europa. Verratti, però, sap que haurà de suar de valent perquè el xeic el deixi marxar, ja que els aires de grandesa d’Al-Khelaifi, que no té cap urgència econòmica, quedarien molt tocats si permet que un dels baluards del PSG se’n va a un dels seus rivals directes. D’altra banda, però, el propietari del club parisenc també sap que el principal motiu de Verratti per voler marxar no són els diners, sinó les garanties de jugar en un equip que aspiri a guanyar la Champions. I el PSG, malgrat els més de 700 milions d’euros que ha invertit el xeic des de la seva arribada, l’octubre del 2011, no ha estat capaç de superar els quarts de la màxima competició continental.

Davant d’aquesta situació d’enrocament, al Barça no li queda més remei que esperar, tot desitjant que l’experiència no acabi com les viscudes amb Thiago Silva i Marquinhos. Malgrat que el Bayern i la Juve també s’han acostat a l’entorn de Verratti, el Barça s’ha assegurat el desig del jugador, que si finalment aconsegueix sortir de París ho farà per agafar un vol cap a Barcelona. Toca esperar, doncs, que l’italià aconsegueixi fer canviar de parer Al-Khelaifi. Sembla que al serial encara li queden uns quants capítols.