L’unionisme s’altera

L’activa participació de Pep Guardiola en l’acte de diumenge llegint el manifest en representació de les entitats sobiranistes ha alterat els partits contraris a la independència, sobretot el PP, Ciutadans i el PSOE. Ahir encara ressonaven veus crítiques a les paraules del tècnic català, com ara la del portaveu del PSOE al Congrés, José Luis Ábalos, que va considerar “ofensiu” i frívol que el tècnic es referís a l’Estat espanyol com un règim “autoritari”. “Jo no sé si aquesta concepció Guardiola l’ha tingut sempre o si, de sobte, pensa que aquest és un estat autoritari. El que importa és que ningú s’ho creu i ningú pot pensar que el nostre sistema democràtic és un règim autoritari”, va manifestar.

Per la seva banda, Inés Arrimadas, líder de Ciutadans a Catalunya, també va criticar que Guardiola parlés Espanya com un estat autoritari. “Què curiós que no haguem escoltat mai Guardiola parlar d’Alemanya o dels Estats Units com d’estats autoritaris”, va exposar per tal de declarar tot seguit que aquest dos països tenen “la mateixa normativa que Espanya”. En aquest sentit, va comentar també “prohibeixen els referèndums de secessió” en els seus landers o estats.

Aquestes declaracions contràries es van succeir a les reaccions que el mateix diumenge ja van realitzar polítics com ara Xavier García Albiol, que va publicar a Twitter una fotografia de Guardiola amb la samarreta de la selecció espanyola amb què li recriminava les “dietes milionàries” que, segons afegia en la piulada, va rebre per jugar-hi. Ahir, el líder del PP català va insistir en aquest discurs: “Quan ell jugava amb la selecció espanyola i li pagaven unes dietes milionàries, no li devia semblar tan autoritari”, va assenyalar referint-se a l’Estat. Segons Albiol, el tècnic de Santpedor ha perdut “tota credibilitat” després de llegir el manifest.

Pel que fa al secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, va expressar el desacord amb el manifest llegit per Guardiola i el va rebatre declarant que “Espanya és una de les democràcies més avançades”, tot i que “sens dubte perfectible”.