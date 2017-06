El Barça, nou altaveu en suport dels infants refugiats

“Signa i passa. Uneix-te a la major iniciativa mundial d’ajuda als refugiats.” Són paraules de Leo Messi en el vídeo de la campanya #SignAndPass, que han engegat la Fundació FC Barcelona i l’ACNUR –l’agència de l’ONU per als refugiats– per reunir suports en favor dels infants refugiats. Neymar és un altre dels cracs blaugrana que apareix en el vídeo sumant-se a la causa. “El Barça, amb la seva trajectòria i amb la globalitat que persegueix, ajudarà l’ACNUR a difondre aquest missatge”, va manifestar el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, en la roda de premsa informativa d’ahir al matí. El van acompanyar l’alt comissionat de l’ONU per als refugiats, Filippo Grandi, així com Paulo Lokoro, atleta que va integrar l’equip olímpic format per refugiats que va competir en els Jocs de Rio 2016.

El funcionament de la campanya permet que els seguidors puguin signar digitalment una pilota i passar-la a amics i coneguts a través de les xarxes socials. En signar la pilota, també afegeixen el seu nom a la petició #ConLosRefugiados #WithTheRefugees de l’ACNUR, per tal de demanar als governs i a la ciutadania que garanteixin que tots els refugiats disposin d’un lloc segur on viure, accés a l’educació i un lloc de feina per mantenir les seves famílies.

“Farem treball en les xarxes socials, però també en camps de refugiats amb la metodologia del programa FutbolNet”, va explicar Bartomeu en referència a la iniciativa, que té com a objectiu millorar les habilitats socials i treballar en la prevenció i resolució de conflictes entre nens i adolescents refugiats. Es començarà per camps situats a Itàlia, Grècia i el Líban, però amb la projecció d’estendre’s. “Persones vinculades al Barça viatjaran i estaran allà per aportar ajuda a nens i nenes que ho necessiten. Primer en aquests camps i després també per l’Amèrica Llatina i Àsia”, va afegir. Bartomeu no va descartar que jugadors blaugrana puguin visitar algun camp de refugiats: “De moment, no està previst el desplaçament de jugadors, però si en algun moment el calendari ho permet, ho faríem.”

Grandi, per la seva banda, va destacar que aquest és el primer gran acord global de l’ACNUR amb un club de futbol de primer nivell. “Tenim acords locals en diversos llocs, però de l’abast global del Barça és el primer.”

Aprofitant la presència de Grandi a Barcelona i la presentació de la campanya, la Fundació FC Barcelona i l’ACNUR també van organitzar ahir un fòrum internacional per tractar la situació actual dels refugiats al món.