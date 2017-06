282 milions en vendes en els darrers set anys

Assolir ingressos extra a través de traspassos és un dels maldecaps crònics del FC Barcelona, una tasca força complexa, ja que habitualment es tracta de futbolistes que no entren en els plans de l’entrenador i amb fitxes molt elevades, fet que provoca que sigui el Barça el que parteixi en desavantatge a l’hora de negociar la venda amb el comprador interessat. Aquesta partida, a més, és imprescindible per acabar d’arrodonir el pressupost dels fitxatges, i més en un mercat que els darrers estius està tenint una inflació descomunal. De fet, amb els números a la mà, Robert Fernández hauria de tenir aquest estiu 40,3 milions més dels pressupostats per nodrir la plantilla d’Ernesto Valverde, una suma gens menyspreable si es té en compte que el Barça acostuma a disposar d’uns 50 milions d’euros de partida inicial. Aquesta suma és la mitjana de diners que el club blaugrana ha ingressat en concepte de fitxatges des de l’estiu del 2010, quan Sandro Rosell, amb Josep Maria Bartomeu com a vicepresident esportiu, va aterrar a la presidència del Camp Nou. En els dos primers mercats d’estiu de la nova junta, en què es van fer inversions importants per portar David Villa (40), Mascherano (20), Cesc Fàbregas (34) i Alexis Sánchez (26), el Barça es va moure força bé a l’hora d’augmentar els ingressos en traspassos, fins a sumar un total de 99,65 milions. Les vendes més suculentes van ser les de Yaya Touré, venut al Manchester City per 30 milions d’euros; Ibrahimovic, que entre la cessió al Milan del primer any i el traspàs posterior també va deixar a la caixa 30 milions, i Txigrinski, que després de ser fitxat per 25 milions va tornar al Xakhtar per 15. El Barça, a més, va obtenir ingressos menors amb les vendes de Bojan (12 milions a la Roma, tot i que amb una clàusula de recompra obligatòria de 13), Jeffren (3,75), Maxwell (3,5) i Cáceres (3). Per contra, Henry, Márquez i Milito van marxar sense deixar res a la caixa.

Després de dos estius amb vendes notòries, però, el Barça en va encadenar dos de força dolents, en què només va ingressar 28,6 milions, mentre que en va invertir més de 130. L’única venda destacable va ser la de Thiago Alcántara (25), mentre que David Villa va aterrar al Vicente Calderón per només 2,1 milions, Fontàs va marxar al Celta per 1 milió i Keita i Abidal van marxar del Camp Nou amb la carta de llibertat.

I va arribar l’estiu del 2014, el previ al triplet i a la sanció de la FIFA, i fins ara el mercat en què el Barça més diners ha ingressat en els darrers anys, amb un total de 81,8 milions, tot i que, a canvi, el club blaugrana en va invertir 166. I tot, gràcies a les vendes d’Alexis (42,5) i de Cesc (33), als quals es van afegir Bojan (1,8) i Jonathan dos Santos (1,5), a banda dels 3 milions que va pagar el Porto per assolir la cessió de Tello.

I després d’un estiu d’allò més mogut, va arribar el primer de Bartomeu com a president, un mercat marcat per la sanció de la FIFA. El Barça, però, va tornar a fer una venda força important, la de Pedro, que va fitxar pel Chelsea a canvi de 27 milions d’euros. A més, Deulofeu va marxar a l’Everton per 6 milions; Denis, al Vila-real per 4, i Montoya va ser cedit a l’Inter a canvi d’1,3 milions. I la dinàmica es va mantenir la temporada passada, en què el gran ingrés el va deixar Claudio Bravo, pel qual el Manchester City va pagar 18 milions d’euros. La venda del xilè la van completar Bartra (8 milions d’euros), Halilovic (5) i Adriano (2,3). Tot i així, aquest estiu també es van produir quatre sortides rellevants en què el Barça no va ingressar res, com van ser les de Dani Alves, Sandro Ramírez, Song i Montoya.

En total, doncs, des de l’estiu del 2010, en l’era Rosell/Bartomeu, el Barça ha ingressat en traspassos un total de 282,15 milions d’euros, una mitjana de 40,3 per any. Malgrat algunes vendes aparentment més baixes del que marcava el mercat (Villa i Thiago en serien dos exemples) i d’algunes cartes de llibertat, es podria dir que el Barça ha assolit alguns traspassos força importants, per trencar una mica el tòpic del mal venedor. I enguany, és clar, Robert Fernández haurà de trobar la fórmula per augmentar el pressupost inicial per als fitxatges, ja que tal com està el mercat s’intueix impossible vestir de blaugrana jugadors com ara Verratti i Bellerín si el Barça no fa cap venda important. Amb Mathieu a la línia de sortida però sense gaires esperances de treure cap gran ingrés per ell, els principals valors blaugrana en el mercat són Arda Turan i, sobretot, Rafinha, els dos jugadors que haurien de finançar les peces que necessita Valverde per configurar una plantilla de plenes garanties.