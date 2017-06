“Serà un honor ajudar a difondre els valors del club”

Éric Abidal va ser presentat ahir com a nou ambaixador i representant del FC Barcelona. L’exinternacional francès i el Barça han segellat un acord de col·laboració a través del qual l’exfutbolista es converteix en la figura que representarà el club en actes institucionals i de l’àrea social en països d’Àsia, el Pròxim Orient i Europa durant els propers anys. “Com a ambaixador intentaré representar el club de la millor manera possible. Serà un honor fer-ho i ajudar a difondre els valors del FC Barcelona. Els valors són més importants que altres coses. I a partir d’aquí, lògicament, també parlarem d’esport. La meva història al club va marcar molta gent, tant en l’àmbit esportiu com en el personal, i des d’aquí intentarem fer aquesta nova labor de la millor manera possible”, va explicar el francès. Abidal va signar l’acord ahir a les oficines del club, amb companyia del president, Josep Maria Bartomeu; el director general, Òscar Grau, i el directiu Pau Vilanova.

Abidal, que va guanyar quinze títols amb la samarreta del Barça entre els anys 2007 i 2013 (4 lligues, 2 Champions, 2 copes del Rei, 3 supercopes d’Espanya, 2 supercopes d’Europa i 2 mundials de clubs) i que va disputar un total de 193 partits oficials, també s’unirà definitivament al projecte Barça Legends. De fet, Éric Abidal ja va jugar el clàssic entre el Barça Legends i el Real Madrid disputat al Líban ara fa un temps. “Com a Legend serà un plaer compartir moments amb exjugadors del club i poder difondre a l’estranger també d’aquesta manera els valors del Barça”, va afegir.

Abidal compaginarà aquesta tasca amb diverses activitats relacionades amb la FCBEscola.