L’eix, ben cobert

El FC Barcelona va anunciar ahir que exercirà l’opció que té per fitxar Marlon

Thiago Silva, Marquinhos, Agger, Javi Martínez, Laporte, Ivanovic, Boateng, Vertonghen, David Luiz, Rami... Aquest és només un recull de l’enorme llista de noms de centrals que els darrers estius s’han vinculat al Barça. I tot perquè des de l’adeu de Carles Puyol el fitxatge d’un tercer central de garanties es va convertir en un dels grans maldecaps de la secretaria tècnica blaugrana, un càsting etern que ni els fitxatges de Vermaelen i de Mathieu, ni l’ascens de Marc Bartra, i ni les reconversions d’Alex Song i de Sergio Busquets van ser capaços de tancar. Finalment, però, Robert Fernández va tocar la tecla desitjada l’estiu passat, amb Samuel Umtiti, i això que el fitxatge del francès va generar força dubtes, en tractar-se d’un futbolista jove i amb poca experiència en l’elit. L’excentral de l’Olympique de Lió, però, no va trigar a certificar que l’encert havia estat total, mostrant una gran habilitat per treure la pilota jugada des del darrere, a banda de ser incisiu en l’anticipació i ràpid en les cobertures. De fet, l’adaptació d’Umtiti ha estat tan convincent que, a hores d’ara, ja parteix com a la parella principal de Gerard Piqué en el teòric onze tipus del Barça. Perquè el francès va disputar la temporada passada un total de 3.730 minuts oficials –706 més que Mascherano–, a banda d’haver estat titular en els partits més importants del curs, com van ser les eliminatòries de la Champions contra el París Saint-Germain i el Juventus, el clàssic del Santiago Bernabéu i la final de la copa del Rei.

Marlon, el quart central

La bona nova d’Umtiti, a més, no va venir sola, ja que l’excel·lent adaptació del francès va anar acompanyada de l’aparició inesperada de Marlon, que va rebre ahir la confirmació oficial del que feia setmanes que el seu representant intuïa, que el seu bon rendiment havia convençut el Barça de quedar-se’l en propietat, i amb un contracte de tres anys que, a més, estipula que tindrà fitxa del primer equip. La secretaria tècnica, a més, descarta cedir-lo, una opció que s’havia previst, fet que converteix Marlon en el quart central de Valverde. I és que l’evolució de Marlon Santos ha estat fulgurant. El brasiler va aterrar a Barcelona el mes de juliol passat, procedent del Fluminense i en qualitat de cedit. Tot i estar decidit que formaria part de la plantilla del Barça B, Luis Enrique se’l va endur a la pretemporada, on ja va deixar pinzellades del seu nivell en els entrenaments, a banda de no desentonar en els amistosos contra el Celtic i el Leicester. Després, i tot i passar a les ordres de Gerard López, l’asturià el va seguir cridant, i així va ser com Marlon va anar convocat per als partits de lliga contra el Granada, el Sevilla, el Màlaga i la Real, i per als de Champions contra el City i el Celtic, en el qual va debutar oficialment. El brasiler, però, es va quedar sense els clàssics i instructius minuts de la copa del Rei, per “un principi de prudència”, segons Luis Enrique, que el va haver de desconvocar per al partit contra l’Hèrcules per evitar el risc de repetir el famós cas Txérixev, ja que la fitxa del central encara estava en tràmits. Aquell cop inesperat va suposar la desaparició en les convocatòries del primer equip de Marlon, que finalment va rebre el premi més desitjat en el partit contra Las Palmas, en què una indisposició de Piqué el va fer entrar a l’avió, per després ser titular per unes molèsties de Mascherano en l’escalfament. I Marlon, tot i veure’s sobtadament en l’onze en un duel vital per seguir vius a la lliga, va signar una gran actuació, el mèrit definitiu per seguir vestint de blaugrana. Perquè tot i que el Barça ja feia setmanes que havia decidit fer efectiva l’opció de compra que tenia sobre ell, de 6 milions –dels quals només n’havia de pagar 2, ja que la resta ja els havia avançat quan va aconseguir els drets preferencials sobre Kennedy, Gerson i Marlon mateix–, el que no estava tan clar és que el brasiler formés part de la futura primera plantilla blaugrana, ja que la idea inicial era cedir-lo a un equip del primer nivell, perquè guanyés més experiència. Finalment, però, la secretaria tècnica ha decidit que Marlon sigui el quart central del Barça, com ahir mateix va informar al seu representant. Amb Piqué, Samuel Umtiti, Mascherano i Marlon, doncs, l’eix defensiu del Barça 2017/18 ja està ben cobert. L’eterna cerca de centrals en el mercat ja ha acabat.

En la línia de sortida